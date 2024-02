Yeferson Cossio y Aída Victoria Merlano protagonizan fuerte escándalo. Hay audios

Yeferson Cossio y Aída Victoria Merlano se convirtieron en uno de los temas más comentados de las redes sociales en Colombia este 28 y 29 de febrero, gracias a las diferencias que enfrentaron a ambos creadores de contenido.

Te puede interesar: ¿Nataly Umaña tendría una relación con Miguel Melfi si estuviera soltera? Esta fue la inesperada respuesta de la actriz

¿Qué pasó entre Yeferson Cossio y Aída Victoria Merlano?

Resulta que el influenciador concedió hace poco una entrevista a la emisora Los 40. Allí le preguntaron si alguna vez pensó en tener una relación amorosa con Aída Victoria Merlano, pues en algún momento se mostraron muy cercanos, y esta fue su respuesta:

“¡Por Dios! ¡Obvio no! Yo de ella no quiero hablar, pero veo muchas cosas que dicen por ahí y yo solo me seco de la risa. Yo veo que ella habla cosas y todo lo que ella diga, no importa lo que sea, es verdad ¡Dejémoslo ahí!”.

Las palabras de Yeferson Cossio llegaron a oídos de Aída Victoria Merlano, quien no se quedó callada y publicó una serie de audios con la intención de desmentir a su colega. El primero parece ser una nota de voz que el antioqueño le envió a un chat privado: “Dicen que estoy encacorrado contigo y yo les digo: ¿Cuál encacorrado?, si yo estoy más enamorado que un p*tas”.

Sobre la segunda grabación no se tiene clara la procedencia, pero parece ser una charla íntima entre ambos influenciadores, en la que Cossio reitera sus sentimientos hacia Merlano.

“¿Hoy también hay confesión?”, pregunta la barranquillera, a lo que su colega contesta: “Quiero recordarte que estoy tan enamorado de ti. Te amo, te amo mucho”.

Yeferson Cossio y Aida Victoria Merlano protagonizan fuerte escándalo. Hay audios Fotografía por: Instagram Yeferson Cossio - Instagram Aída Victoria Merlano

Aída Victoria Merlano contó otro secreto de su relación con Yeferson Cossio

Como si fuera poco con la publicación de estos comprometedores archivos, la joven de 23 años agregó un contundente mensaje que, al menos hasta ahora, no ha tenido respuesta por parte de su destinatario.

“Lo peor que usted puede hacer en esta vida es herirle el ego a un hombre (...) Estoy segura de que quedaste seco y no precisamente de la risa. Y te voy a aclarar otra cosa, y es que a mí no me conviene estar hablando de ti; de hecho, me debería dar vergüenza que me relacionen con un tipo sin ética, como tú”, expresó inicialmente.

Vea también: Claudia Bahamón es nueva vecina de famoso que ‘muere’ por ella y está casado con otra presentadora

“Siempre que tienes la oportunidad, en alguna entrevista, te refieres a mí de la peor manera posible; cosa que yo no hago porque soy leal y coherente con lo que tú y yo vivimos. Sobre todo, soy sincera conmigo misma y tú, evidentemente, no lo eres. Yo no puedo pedirte que seas fiel a tus principios, cuando ni principios tienes”, agregó Aída Victoria Merlano.

Por último, la influenciadora aseguró que si las cosas no prosperaron con Yeferson Cossio fue porque ella misma lo quiso así. De igual manera, aprovechó para dejarle un último ‘recadito’:

“Todo el mundo cree que te metiste conmigo por un desliz y te arrepentiste para volver con tu ex (Jenn Muriel), pero es que nunca has tenido los huevos bien puestos para reconocer que las cosas entre tú y yo terminaron porque yo decidí que así fuera. Yo soy la única mujer en tu vida que no te ha perdonado ni media porque la primera que me hiciste fue la única, entonces suéltame porque eso es lo que te arde. Yo siempre dejo que la gente piense lo que quiera, pero es evidente que primero cae un mentiroso que un cojo”.

Mejor amigo de Aída Victoria Merlano también habló de Yeferson Cossio

Sumado a las publicaciones de la atlanticense, su amigo Diego Camacho se unió a la conversación y, sin dar nombre propio, dejó pistas de los obsequios que Cossio le habría dado a Merlano.

“Eso no fue ningún error ni ningún desliz. Si a mí no me interesa una persona, yo no le voy a pagar apartamento en otra ciudad porque siento que donde ella vive no es seguro. Si a mí no me interesa una persona, ¿para qué le voy a regalar una cadena carísima? Sí, esa cadena que se le veía a ella de una cruz con esmeraldas se la regaló él ¡Yo a un error o a un desliz no le doy esa cadena tan costosa!”, concluyó el mejor amigo de Aída Victoria.