Yeferson Cossio se quitó los tatuajes de la cara. ¿Por qué?

Con más de 11 millones de seguidores, Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenido más famosos de Colombia. El influencer tiene más de 500 publicaciones en su cuenta de Instagram en las que muestra su cotidianidad y las bromas que suele hacerle a su familia, especialmente, a su hermana Cintia.

El paisa se ha hecho famoso, entre otras cosas, por varias de sus excentricidades, entre ellas, ponerse implantes mamarios y operarse las piernas para aumentar su estatura.

¿Por qué se está quitando los tatuajes de la cara Yeferson Cossio?

Recientemente, el antioqueño reveló información que impactó a sus seguidores. A través de un video mostró que tomó la decisión de remover los tatuajes que tiene en su cara. Al lado del clip redactó un texto en el que explicó sus razones para hacerlo.

“Aún siguiéndole el ‘capricho’ a mi mamá. Ella quería que me quitara los tatuajes de la cara. Lo hijuemadre es que uno, me gustan mucho mis tatuajes de la cara y dos, quitárselo duele 20 meses más que hacerse el mismo tatuaje. Pero si eso hace feliz a mi mamá, pues eso haré”, redactó al lado de un video en el que aparece en un consultorio dermatológico.

En la grabación, quien le hace el proceso a Cossio pasa un pequeño artefacto sobre el rostro de la celebridad para eliminar la tinta de una de las piezas que tenía dibujada en uno de sus pómulos. Poco a poco, el pigmento va desapareciendo. En las imágenes se aprecia, por las expresiones faciales del exnovio de Jenn Muriel, que se trata de un procedimiento doloroso.

Luego de compartir el video en las historias de su cuenta de Instagram, el influenciador mostró fotografías en las que se ven las zonas de sus tatuajes irritadas y con menos intensidad en el color de la tinta.

Yeferson Cossio se borró los tatuajes de la cara por su mamá

En noviembre del 2023, Yeferson ya había hablado de la decisión de quitarse sus queridos tatuajes. En esa ocasión, en medio de una dinámica de preguntas y respuestas, contestó: “Estos días le pedí fotos a mi mamá de cuando era más joven y me dijo que cómo era de lindo cuando no tenía la cara tatuada y me insinuó que no le gustaba verme con ellos”.

“Mi mamá me quería ver la cara sin tatuajes. Y si mi mamá no quiere tatuajes en mi cara, pues no tendré tatuajes en la cara. Aunque la verdad me gustaban mucho”, añadió.