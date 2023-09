Yeferson Cossio se hizo “la cirugía más dolorosa del mundo”

El creador de contenido en internet Yeferson Cossio suele compartir con sus seguidores varios aspectos de su vida personal y profesional. En esta ocasión, el paisa habló sobre el procedimiento quirúrgico más doloroso y costoso que ha tenido en su vida: el de alargamiento de miembros inferiores.

¿Cuál es la estatura de Yeferson Cossio?

Según dijo, mide 1.77 metros, pero puede llegar hasta 1.83. Cossio destacó que es una cirugía “muy bonita”, porque permite mejorar la vida de personas con problemas en sus extremidades.

“Me hice la cirugía más dolorosa del mundo. No, no es un clickbait, he leído muchos estudios, muchas encuestas y todo, y esta está catalogada, en muchas partes, como la cirugía más dolorosa del mundo”, dijo en el video que publicó en su cuenta de Instagram.

El influencer comentó que hace dos años se le ocurrió la idea de someterse a este procedimiento, luego de sufrir, en el 2021, un grave accidente al caer desde un balcón contra el tronco de un árbol. El percance dejó como resultado fracturas en ambas piernas.

“Me puse de gracioso ahí en el balcón, perdí el equilibrio y caí en un tronco, antes yo juraba que iba a quedar inválido. Yo me desmayé, tengo lagunas (mentales). Cuando me desperté de la cirugía, eso fue lo más traumático”, recordó, en una entrevista con el podcast ¡Hablámelo Nea!

¿Qué le pasó a Yeferson Cossio en las piernas?

Después de su accidente surgieron varias teorías sobre los verdaderos sucesos que rodearon el percance, al que Yeferson no se había referido a profundidad. En ese momento se dijo que se había sometido a una cirugía para alargar sus piernas.

“Dijeron que yo me había hecho un estiramiento de piernas y yo: ‘¿eso existe?, ¿uno puede ser más alto?’ Me puse a investigar, a ver, a conocer gente, y sí existe. Se me metió en la cabeza y no me lo pude sacar (...) Yo enanito no soy, yo mido 1.77 (...) yo creo que 1.87 ya sería mucho, yo voy a llegar a 1.83, 1.84. Aunque vamos a ver, en 15 días empezamos a alargar un milímetro por día”, contó Cossio.

En el video publicado, el médico encargado de su cirugía le explica que, al romper el hueso, este se regenera. Le aseguró, además, que tras salir del procedimiento y pasar por extensas sesiones de terapia, volverá a tener una vida completamente normal. En el video, Yeferson invitó a sus seguidores a acompañarlo en la que define como una de las épocas más difíciles de su vida.

“Va muy bien, vamos a ver qué tal, les voy a mostrar la cirugía, les voy a mostrar la terapia, el avance, el proceso. Se viene una parte muy dura de mi vida (...) tengo que mantenerme, y espero que me acompañen en este proceso”, finalizó.