Yeferson Cossio reveló que creció siete centímetros con el alargamiento de piernas

En septiembre de este año, Yeferson Cossio les confesó a sus fanáticos que había decidido someterse a un procedimiento estético. Según contó en su momento, quería aumentar de estatura y por esa razón se sometió a un alargamiento de piernas. El paisa, que antes del procedimiento medía 1.77 metros, comentó que con la operación podría llegar hasta 1.83.

“Me hice la cirugía más dolorosa del mundo. No, no es un clickbait, he leído muchos estudios, muchas encuestas y todo, y esta está catalogada, en muchas partes, como la cirugía más dolorosa del mundo”, comentó. La idea de hacerse ese tratamiento surgió en el 2021, año en que sufrió un grave accidente que lo obligó a estar en cama durante varios meses.

¿Por qué Yeferson Cossio se alargó las piernas?

El generador de contenido cayó desde un balcón y se fracturó las dos piernas. Su condición lo obligó a guardar extremo reposo y a movilizarse en silla de ruedas. Aunque Cossio le dejó ver a sus seguidores su proceso de recuperación, nunca habló de su caída, por eso surgieron varios rumores, entre ellos, que había tenido un accidente automovilístico y que se había sometido a un alargamiento de piernas.

Al leer los comentarios de los internautas, Yeferson se enteró del mencionado procedimiento y decidió probar.

“Me puse de gracioso ahí en el balcón, perdí el equilibrio y caí en un tronco, yo juraba que iba a quedar inválido. Yo me desmayé, tengo lagunas (mentales) (...) Dijeron que yo me había hecho un estiramiento de piernas y yo: ‘¿eso existe?, ¿uno puede ser más alto?’ Me puse a investigar, a ver, a conocer gente, y sí existe. Se me metió en la cabeza y no me lo pude sacar”, contó Cossio al respecto.

Yeferson Cossio ya creció varios centímetros tras su cirugía de alargamiento de piernas

En un video subido recientemente a su cuenta de Instagram, Cossio, en medio de una broma que le jugó a una de sus mascotas, reveló que ha crecido siete centímetros y medio (medía 1.77 m y ahora su estatura es de 1.85) y mostró cómo funciona el artefacto que tiene en sus piernas. En el video se ve al influencer usando una pequeña vara de metal que ayuda a sus huesos a expandirse.

Con humor, Cossio, de 29 años, simula hacerle el mismo procedimiento con la varita a su perro, quien tiene tres patas. “A Paco no le crecen las piernas como a mí”, escribió a modo de chiste luego de mostrar como abrazaba a su mascota.