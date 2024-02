Yeferson Cossio reveló frente a su novia si aún tiene sentimientos por Jenn Muriel

Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenido más populares del país. Tan solo en su cuenta de Instagram tiene más de once millones de seguidores. Desde hace unos años, el influencer ganó reconocimiento por hacer bromas pesadas a su hermana Cintya Cossio y a su exnovia Jennifer Muriel.

¿Qué siente Yeferson Cossio por Jenn Muriel?

Justamente, hace unos días, Yeferon fue invitado al programa ‘Los Impresentables’ de los 40 Principales y en la entrevista la locutora la preguntó si aún tenía sentimientos por su exnovia a lo que él respondió lo siguiente: “Yo por ella siempre voy a tener mucha admiración y orgullo.

“Nosotros perdimos contacto 100%, pero cuando uno de vez en cuando ve una cosita por ahí, porque es imposible que no salga, me siento súper orgulloso y ella es una mujer 10 de 10, le deseo todo lo mejor de la vida”, dijo.

En dicha entrevista estaba presente Carolina Gómez, actual novia de Cossio, quien solo lo observaba y escuchaba con atención mientras él respondía la pregunta. Minutos después, la locutora le cuestionó a ella si alguna vez le afectaron los malos comentarios cuando inició su relación con el influencer.

“Con el pasar del tiempo han bajado mucho los comentarios, pero desde el principio yo he sido muy consiente de como son las cosas, y como es Yef conmigo, y el lugar que él me de, y para mí lo más importante es cómo él sea conmigo, porque la gente siempre va a tener sus opiniones y no está mal y lo que ellos piensen no me define a mí”, aseguró la paisa.

De otro modo, Yeferson confesó que cuando iniciaron la relación él le terminó dos veces porque sabía que le “iban a tirar duro”, ya que las personas querían mucho su relación pasada, por lo que al principio optaron por esconderse, sin embargo, aseguró que se alcanzaron a filtrar fotografías de cuando estaban saliendo. Aquí la entrevista completa.

