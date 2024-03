Yeferson Cossio responde qué pasó con el refugio de animales que prometió

En junio de 2021, Yeferson Cossio anunció a través de redes sociales la creación del refugio para animales callejeros más grande del país.

“Estoy a punto de cumplir uno de mis más grandes sueños: mi propia fundación. Yo estoy buscando el lote en Marinilla (Antioquia), donde voy a tener miles de perros que van a ser todos míos. Voy a recoger cuanto perro y gato vea porque quiero que tengan la vida más espectacular. Les voy a dar arrocito todos los días, su concentrado y vivirán increíble. Van a tener su camita cálida en un terreno que no va a ser rentado a nadie que nos pueda echar”, comentó el influenciador en aquel momento.

¿Por qué Yeferson Cossio no ha creado su refugio?

Casi tres años después de su promesa, el creador de contenido todavía no ha construido dicho refugio. Las razones las explicó él mismo en una entrevista con que concedió recientemente a la Revista Vea.

De acuerdo con lo expuesto por el antioqueño de 29 años, la razón por la cual este sueño no es una realidad es porque tuvo problemas con el terreno que compró para este fin.

“Legalmente está, lo que pasa es que hubo muchos inconvenientes. Lo primero es que yo compré un lote de 7.500 metros en unas montañas de Marinilla y, cuando me di cuenta, estaba rodeado de mansiones (...) entonces compré otros 7.500 metros para que nadie me molestara y bueno, todo iba bien hasta ese momento“, aseguró Yeferson Cossio en su charla con este medio.

“Después tuve inconvenientes con mis abogados y las contadoras que tenía me robaron plata, me dejaron una deuda de 800 millones con la DIAN. De igual manera, me di cuenta que la persona con la que trabajaba me tenía robado y lleno de deudas. Además, se me vino todo encima porque fue cuando me quebré las piernas y luego me dediqué a viajar. Pero está todo, incluso los planos, entonces yo creo que está para el otro año“, concluyó al respecto.

El reconocimiento a la labor de Yeferson Cossio

En departamentos como Antioquia, La Guajira, Córdoba, Caldas y Cundinamarca, Cossio ha regalado miles de kilos de comida y también ha financiado las esterilizaciones de miles de estos animales. Además, ha rescatado docenas de animales que, incluso, conserva en su hogar.

Esta labor de ha sido resaltada en varias ocasiones, como en octubre de 2021, cuando recibió la Cruz Bolivariana en el Congreso de la República, convirtiéndose en el primer influenciador reconocido con esta distinción.

“¡Es un honor inconmensurable! No estoy siendo condecorado por tener muchas reproducciones o me gusta en mi contenido, no estoy sobresaliendo entre ‘influenciadores’ por eso. Estoy siendo condecorado porque estoy sobresaliendo entre todos por mi labor social”, expresó Yeferson Cossio en aquella ocasión.