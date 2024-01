Yeferson Cossio posó con exótica mascota en redes sociales

El creador de contenido Yeferson Cossio ha sido reconocido en redes sociales por varias excentricidades, entre ellas, ponerse implantes mamarios y operarse las piernas para aumentar su estatura. El antioqueño, que también suele hacerle bromas a su hermana Cintia, es además un fanático y de defensor de los animales.

Ha sido de conocimiento público la labor del paisa para esterilizar animales en estado de vulnerabilidad, entre ellos, centenares que viven en La Guajira. A principios de este año, de hecho, pagó ese procedimiento a más de 300 perritos en ese territorio colombiano. El nacido en Medellín tiene, también, bajo su poder mascotas que han sido adoptadas y que ahora gozan de una buena vida gracias a él.

Además de tener perros, Cossio ha mostrado su amor por otro tipo de animales, entre ellos, algunos exóticos. A través de las historias de su cuenta de Instagram, compartió un video de él con su tarántula. En el clip se ve al influenciador dejando al arácnido caminar libremente por su cara al lado de un mensaje que dice: “cosita linda”.

Los animales exóticos de Yeferson Cossio

No solo es la tarántula la que ha llamado la atención de los fanáticos de Cossio, ni los 16 perros que conforman su familia, sino también una serpiente, 10 los erizos albinos, dos patos, una oveja, una cabra, dos mantis, tenebrios y la granja de hormigas que posee. Según reveló, varios de los animales que tiene vivieron mucho tiempo fuera de sus hábitats naturales.

“Lo triste de estos animalitos es que por distintas circunstancias crecieron en cautiverio, entonces no pueden volver a ser liberados, no saben cómo vivir en el exterior. Me ofrecí a darles una buena vida con todas las comodidades”, explicó en un video que subió a sus redes sociales.

Gracias a su labor en pro de los animales, especialmente por la esterilización masiva de perros, recibió un reconocimiento pro parte del Gobierno. Se trató de la Cruz Bolivariana en el Congreso de la República.

“¡Es un honor inconmensurable! No estoy siendo condecorado por tener muchas reproducciones o me gusta en mi contenido, no estoy sobresaliendo entre ‘influenciadores’ por eso. Estoy siendo condecorado porque estoy sobresaliendo entre todos por mi labor social”, comentó sobre su logro.