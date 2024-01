Yeferson Cossio pidió disculpas a su novia: admite que la ha hecho sufrir

Yeferson Cossio tiene una noviazgo con Carolina Gómez desde hace un año, aproximadamente. Sin embargo, gran parte de ese tiempo ha estado en convalecencia por su cirugía de alargamiento de piernas.

Te puede interesar: Marbelle rompió el silencio y contó por qué le dijo “no” a Karol G en el ‘Factor X’

Yeferson Cossio continúa movilizándose en silla de ruedas, tras seis meses de su ingreso al quirófano Fotografía por: Instagram Yeferson Cossio

Las disculpas de Yeferson Cossio a su novia

Teniendo en cuenta la complejidad del procedimiento al que se sometió en septiembre de 2023, así como las dificultades en el proceso de recuperación, el antioqueño tiene preocupados a sus seres queridos. Consciente de esta situación, les pidió perdón y comenzó por su pareja.

“Amor, yo quiero en frente a todos pedirle disculpas por mi egoísmo (...) Aunque todos ustedes me ven sonriente, trabajando, viajando y haciendo de todo, ella es quien está conmigo todo el tiempo y ve mi proceso. A ella le ha tocado estar en cada noche que despierto unas 30 veces, y de corazón no exagero, entonces ella es a quien le ha tocado verme sufrir”, aseguró Yeferson Cossio.

Puedes leer también: Alzate desató fuerte polémica tras publicar fotos y videos fuertemente armado

“Ella ve todo con impotencia, pues no puede hacer nada, y se le ponen aguaditos los ojos. Teniendo en cuenta que no había ninguna necesidad, porque sigo estando consciente de eso, sé por mi egoísmo hice sufrir a la gente de mi entorno. Y no solo por egoísmo, sino también por vanidad. Yo me lo busqué, pero esto para ti no era necesario, así que perdón”, agregó el creador de contenido, tras lo cual su novia se puso a llorar y respondió: “Verte feliz lo vale todo”.

Yeferson Cossio defiende a Carolina Gómez de las críticas

Desde que se anunció públicamente su noviazgo, en marzo de 2023, la también influenciadora se convirtió en blanco de críticas y burlas por parte de quienes siguen a su pareja, pues suelen referirse a ella bajo fuertes calificativos.

Tanta ha sido la incomodidad que estos detractores han generado en la joven de 19 años, que el propio Yeferson la defendió hace unos meses en redes sociales. De igual manera, aprovechó para aclararle a su círculo de amigos que él se alejará de ellos si es que su novia no les agrada.

“Sea quien sea mi novia, si ella no es bienvenida yo tampoco; si hablan mal de mi novia me faltan el respeto a mí también y si a alguien me invita a un plan, pero le incomoda a mi novia... pues yo no voy. Es fácil y así deberíamos ser todos”, concluyó en aquella ocasión.