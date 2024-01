Yeferson Cossio pagará 300 esterilizaciones a perros en La Guajira: “Pueden ser 600″

Yeferson Cossio es un influenciador que se dio a conocer en las redes sociales gracias a las pesadas bromas que le jugó a Cintia Cossio, su hermana, así como las que recibió de la joven a modo de venganza.

El creador de contenido también es famoso entre la comunidad internauta por las obras sociales que realiza para beneficiar a personas de escasos recursos y animales en deplorables condiciones. De hecho, este 2 de enero reveló que planea esterilizar a cientos de animales en La Guajira.

Yeferson Cossio se mostró muy animado por esta labor y aseguró que, sobre todo en 2024, quiere dejar una huella positiva Fotografía por: Instagram Yeferson Cossio

¿Cómo ayuda a Yeferson Cossio en esta nueva obra?

El joven antioqueño aseguró que pagará de su propio bolsillo la intervención quirúrgica de 300 perros. Sin embargo, planea duplicar el número de esterilizaciones con ayuda de quienes lo siguen en redes sociales.

De acuerdo con lo que explicó por medio de unas historias que compartió en su cuenta de Instagram, volverá a La Guajira apenas le quiten las prótesis que tiene por su cirugía de alargamiento de piernas. Allí tiene planeado combatir la problemática de animales en condición de abandono.

“Como nos gustan tanto los perritos, hay que salvar la vida de muchísimos de ellos y la forma más efectiva de erradicar esta problemática, que parece no tener fin, es la esterilización. Yo iré a fin de enero a La Guajira para esterilizar 300 perros, pero conseguí un trato y si 20.000 personas se inscriben en esta página, no hay que hacer nada más, ellos me ven a patrocinar otras 300. Esto quiere decir que pueden ser 600 esterilizaciones″, comentó Yeferson Cossio.

Por último, el paisa de 29 años afirmó que si todo sale como lo tiene planeado, se animará a recorrer otras regiones de Colombia con esta misma intención. El departamento del Amazonas sería el siguiente territorio a visitar.

El reconocimiento a la labor de Yeferson Cossio

Para nadie es un secreto que ‘Yefito’, como lo llaman sus más cercanos, tiene un gran corazón. Por eso a muchos de sus rescates los lleva a vivir a su casa, donde tiene una gran cantidad de animales exóticos que no pueden estar en su hábitat, y ayuda a muchas fundaciones en todo el país.

En departamentos como Antioquia, La Guajira, Córdoba, Caldas y Cundinamarca, Cossio ha regalado miles de kilos de comida y también ha financiado las esterilizaciones de miles de estos animales.

Esta labor de ha sido destacada en varias ocasiones, como en octubre de 2021, cuando recibió la Cruz Bolivariana en el Congreso de la República, convirtiéndose en el primer influenciador reconocido con esta distinción.

“¡Es un honor inconmensurable! No estoy siendo condecorado por tener muchas reproducciones o me gusta en mi contenido, no estoy sobresaliendo entre ‘influenciadores’ por eso. Estoy siendo condecorado porque estoy sobresaliendo entre todos por mi labor social”, expresó Yeferson Cossio en aquella ocasión.