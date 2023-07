Yeferson Cossio mostró los exóticos animales que tiene en casa ¿Cuáles hay?

Yeferson Cossio es uno de los influenciadores más reconocidos en Colombia, pues en sus redes sociales acumula más de 50 millones de seguidores y esto le ha hecho tener una vida económica muy estable. Tanto así que se ha dedicado a ayudar animales y varios de estos los alberga en su lujosa propiedad.

Ubicada en El Peñol (Antioquia), la casa del también cantante goza de amplios espacios y esto los aprovecha para tener, incluso, especies exóticas que ha rescatado. Así lo mostró en un reciente video que publicó en Instagram.

El joven mostró una parte de su hogar que pocos conocían Fotografía por: miguelanxofoto

En dicha grabación, Yeferson Cossio recordó la ocasión en que rescató a un par de erizos albinos y también contó que ahora son varios los que alberga en su mansión.

“Habían unos erizos para adoptar porque nacieron albinos y los rechazaban, entonces yo los adopté y no sabía que se esterilizaban porque son como conejos, pues a los dos meses ya no tenía dos erizos sino que tenía diez”, aseveró entre risas.

Posteriormente, el antioqueño de 29 años dejó al descubierto que allí mismo convive con una tarántula, una serpiente roja, varios patos, hormigas, una cabra y hasta una mantis religiosa, a la cual llama “mi consentida”. Incluso, aprovecha la rareza de sus mascotas para hacerle bromas a Carolina Gómez, su novia.

Yeferson Cossio también se adelantó a las críticas que podría recibir por mostrar a sus mascotas y mencionó la razón por la cual los animales viven en su casa y no en su hábitat natural.

“Lo triste de estos animalitos es que por distintas circunstancias crecieron en cautiverio, entonces no pueden volver a ser liberados, no saben cómo vivir en el exterior. Me ofrecí a darles una buena vida con todas las comodidades”, explicó.

Los otros rescates de Yeferson Cossio

Para nadie es un secreto que el creador de contenido es amante a los animales, sobre todo a los perros y gatos, por eso no solo los lleva a vivir en su casa sino que también ayuda a decenas de fundaciones.

En departamentos como Antioquia, La Guajira, Córdoba, Caldas y Cundinamarca, Cossio ha regalado miles de kilos de comida y también ha financiado las esterilizaciones de miles de estos animales.

Esta labor de Yeferson Cossio ha sido destacada en varias ocasiones, cuando recibió la Cruz Bolivariana en el Congreso de la República, convirtiéndose así en el primer influenciador reconocido con esta distinción.

“¡Es un honor inconmensurable! No estoy siendo condecorado por tener muchas reproducciones o me gusta en mi contenido, no estoy sobresaliendo entre ‘influenciadores’ por eso. Estoy siendo condecorado porque estoy sobresaliendo entre todos por mi labor social”, expresó en aquella ocasión.