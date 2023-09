Yeferson Cossio, molesto por quienes piden que le corte la orejas a su perro

Para nadie es un secreto que Yeferson Cossio es un amante a los animales y así lo ha demostrado en múltiples ocasiones. De hecho, en su casa tiene decenas de animales rescatados las calles y también suele brindar generosas donaciones a organizaciones animalistas.

De igual manera, el influenciador antioqueño ha sido reiterativo al rechazar públicamente el maltrato hacia estos seres. Tal y como lo hizo en la noche del 7 de septiembre, luego de que uno de sus seguidores le preguntara por qué Dobbie, su perro dóberman, no tiene las orejas en punta como otros de su raza.

Ante estas dudas, Yeferson Cossio aseguró que, contrario a la costumbre que tienen otras personas, no se atrevería a cortar ninguna parte del cuerpo del animal para modificar su apariencia.

Este es Dobbie, el perro de Yeferson Cossio Fotografía por: Instagram Yeferson Cossio

“Siento que este es un comportamiento anacrónico e inhumano el de mutilar a un animal por simple ‘estética’. Dobbie tiene la cola cortada porque me lo regalaron así, de lo contrario la tendría larga”, fue la tajante respuesta que entregó el hermano de Cintia Cossio, otra conocida figura de redes sociales.

Las palabras del paisa fueron aplaudidas por la comunidad internauta, la cual destacó su postura con comentarios como: “Así se habla, Yeferson”, “las personas deberían dejar de lado ese tipo de prácticas”, “se tenía que decir y se dijo” y “gracias por ser la voz de aquellos que no tienen”.

Los animales exóticos que Yeferson Cossio tiene en casa

En una reciente publicación de redes sociales, el creador de contenido recordó la ocasión en que rescató a un par de erizos albinos y también contó que ahora son varios los que alberga en su mansión.

“Habían unos erizos para adoptar porque nacieron albinos y los rechazaban, entonces yo los adopté y no sabía que se esterilizaban porque son como conejos, pues a los dos meses ya no tenía dos erizos sino que tenía diez”, aseveró entre risas.

Posteriormente, el paisa de 29 años dejó al descubierto que allí mismo convive con una tarántula, una serpiente roja, varios patos, hormigas, una cabra y hasta una mantis religiosa, a la cual llama “mi consentida”. Incluso, aprovecha la rareza de sus mascotas para hacerle bromas a Carolina Gómez, su novia.

Yeferson Cossio también se adelantó a las críticas que podría recibir por mostrar a sus mascotas y mencionó la razón por la cual los animales viven en su casa y no en su hábitat natural: “Lo triste de estos animalitos es que por distintas circunstancias crecieron en cautiverio, entonces no pueden volver a ser liberados, no saben cómo vivir en el exterior. Me ofrecí a darles una buena vida con todas las comodidades”.

La labor de Cossio en beneficio de los animales ha sido destacada en varias ocasiones, como cuando recibió la Cruz Bolivariana en el Congreso de la República, convirtiéndose así en el primer influenciador reconocido con esta distinción.