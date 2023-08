Yeferson Cossio le dedicó a su novia la misma frase que a su ex y fue criticado

El noviazgo de Yeferson Cossio y Carolina Gómez ha sido muy comentado en redes sociales. Muchos internautas los han criticado por la diferencia de edad, pues cuando comenzaron su romance ella tenía 19 años y él 29. Las críticas también han sido, en gran parte, porque el influencer sostuvo un romance de 10 años con Jenn Muriel y después de 10 meses de la ruptura ya se mostró con una nueva novia.

Te puede interesar: Alina Lozano padece de un trastorno que ocasionó su ruptura con Jim Velásquez

Novia de Yeferson Cossio cumplió 20 años

El pasado 15 de agosto Carolina Gómez, quien se desempeña como modelo, cumplió 20 años. Cossio quiso dedicarle unas románticas palabras a través de su cuenta de Instagram donde tiene 10,8 millones de seguidores. “Mi muñequita, @carolinagomezec, hoy está cumpliendo años. Siempre lo he dicho: mi filosofía de la vida es coleccionar tantos momentos hermosos como sea posible. Y tú, en tan poco tiempo, me has dado momentos, sensaciones y sentimientos que voy a atesorar hasta el último de mis días. Me parece inverosímil que tú, una “niña” de 20 años, sea tan centrada y madura. Me ayudas a mantenerme flotando, pero sin despegar los pies de la tierra”, se lee al comienzo del post que ya cuenta con más de 647 mil likes.

Más noticias de Yeferson Cossio Fotos: ella es Jenn Muriel, la sexi modelo que fue novia de Yeferson Cossio Yeferson Cossio y Jenn Muriel sostuvieron un romance por una década. Hace casi un año confirmaron su ruptura. Leer aquí: Fotos: ella es Jenn Muriel, la sexi modelo que fue novia de Yeferson Cossio Fotos: ¿Yeferson Cossio se quitó los tatuajes? Así se ve sin ellos Yeferson Cossio sorprendió a sus seguidores al mostrar cómo luce su cuerpo sin ningún tatuaje. Sus seguidores tuvieron reacciones divididas. ¿Cómo se ve? Leer aquí: Fotos: ¿Yeferson Cossio se quitó los tatuajes? Así se ve sin ellos

También agregó: “me encantaría poder seguir coleccionando recuerdos a tu lado mucho más tiempo; seguir compartiendo mi vida con tu apacible ser; seguir creciendo espiritualmente a tu lado; seguir haciendo las locuras que hacemos; seguir teniendo experiencias nuevas para ambos y seguir aprendiendo sobre la vida juntos. Me gusta que seas mi equipo, me gusta trabajar y convivir contigo. Cuando estoy contigo no me caigo tan mal”.

Al final, le envió un contundente mensaje a algunos de sus detractores: “un cordial saludo a los que juraban que no íbamos durar ni un mes. De igual, si llegamos a terminar mañana o la próxima semana, fuimos muy felices y eso es más que suficiente”.

Críticas a Yeferson Cossio

Lo que llamó la atención de los internautas es que una de las frases que le escribió, también se la dedicó a Jenn Muriel cuando era su novia. “Mi filosofía de la vida es acumular tantos momentos buenos y felices como sea posible, momentos de esos que te suben el ánimo cuando no estás bien. En todos esos momentos que he logrado acumular siempre estás tú @jennmuriel”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Las críticas no se hicieron esperar: “malo repetir las mismas frases que uso con la ex JAJAJAJAJA”, “se repitió la misma filosofía y justo el mismo día que a la Muriel (en su cumpleaños). Dios mío cómo es posible ese suceso”. Por ahora, el generador de contenido no ha contestado las críticas, pero su romántico mensaje no paró ahí.