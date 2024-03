Yeferson Cossio es criticado por ‘pesada’ broma que le hizo a su mamá: “muy mal”

Yeferson Cossio es uno de los generadores de contenido más comentados del país. El paisa ha sido protagonista de múltiples controversias por los diferentes videos que publica en sus redes sociales, aunque también ha sido elogiado por las obras sociales que realiza, especialmente con los animales de la calle o de alguna fundación.

Yeferson Cossio. Fotografía por: Instagram Yeferson cossio

¿Qué pasó con Yeferson Cossio?

Esta semana, el creador de contenido publicó un nuevo video en sus redes sociales como es costumbre. Recordemos que entre los clips más vistos por sus seguidores son las bromas que suele hacerle a miembros de su familia.

Esta vez, Cossio quiso jugarle una broma a su mamá. “Quise llevarle 1.000 cervezas de sorpresa a mi mamá para ver cómo reaccionaba. Fue genial”, se lee en la descripción de la publicación que ya tiene más de 100 mil likes.

En el video se observa cuando la progenitora del influencer llega a la casa y comienza a revisar la cocina. Cada vez que abre un cajón encuentra cervezas. “Ustedes son exagerados muchachos. ¿Y cuándo me voy a beber yo todo eso?”, dijo entre risas. Enseguida agregó. “Yo qué voy a hacer con todas esas cervezas?, están locos”.

Críticas a Yeferson Cossio por broma a su mamá

Aunque el video generó risas en algunos internautas, la mayoría de los usuarios vieron con malos ojos esa broma, razón por la que no dudaron en dejarle fuertes críticas:

“1000 cervezas, por 2000 pesos (promedio) cada una, son 2.000.000 de pesos aproximadamente, con eso le hacen 4 mercados (promedio) a 4 familias muy necesitadas”, me parece de muy mal gusto que haga eso”, “me parece una falta de respeto”, “mientras un hijo le regala 1000 cervezas a su mamá, otro hijo buscando para pagarle la quimioterapia a su mamá”, “qué payasada esto, en vez de regalar comida a gente pobre o niños, no sé, pero ya se pasa la payasada”, “la gente consigue plata y sigue siendo ñera”, “cómo es posible que puedan hacer eso”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Yeferson Cossio se hizo alargamiento de piernas

El septiembre del año pasado, el generador de contenido se sometió a una dolorosa operación de alargamiento de piernas. Antes de eso, medía 1,77 metros; su decisión fue motivada por temas estéticos y no médicos.

La recuperación no ha sido fácil. Han pasado seis meses y para poder caminar tiene que apoyarse en muletas o permanecer en silla de ruedas. “De por sí yo duermo poquito. Normalmente, duermo de 4 a 6 horas al día. Y yo voy a dormir mucho por día, pero no soy capaz. Pero estos días, los últimos 11 o 12, no he podido dormir sino de a dos horas cada día, máximo. Y eso, interrumpidas en lapsos interrumpidos de 15 o 20 minutos por el dolor de mis piernas”, dijo refiriéndose a los fuertes dolores que ha tenido en sus piernas. De acuerdo con lo que dijo, actualmente mide 1,85.