Yeferson Cossio enseñó el resultado de su cirugía de piernas ¿Cuánto mide ahora?

Yeferson Cossio sorprendió a sus seguidores en septiembre de 2023, tras someterse de manera inesperada a una intervención quirúrgica poco común y considerada como una de las más dolorosas: alargamiento de piernas.

“Yo me fracturé las piernas en un accidente (a mediados de 2021) y me inventaron que me había alargado. Yo ni sabía que esa operación existía y luego empecé a ver, a preguntar cuánto alargaba y a investigar. Pues resulta que me creé un complejo”, explicó en charla con La Red sobre su motivación para entrar al quirófano.

Yeferson Cossio mostró los resultados de su alargamiento de piernas

Ocho meses después de esta cirugía, por la cual utilizó silla de ruedas, muletas y fijadores (también conocidos como tutores), el creador de contenido dio sus primeros pasos sin necesidad de ningún apoyo y también reveló el cambio en su estatura.

“Todo un éxito, pasé de 1.77m a 1.85m. Me quito los aparatos de las piernas después de 8 meses (...) Por ejemplo, esta tuerquita yo la estoy sintiendo en los huesos. Me siento raro juntando tanto las piernas, llevaba más de 8 meses sin hacer esto”, comentó Yeferson Cossio a través de un video que compartió en su perfil de Instagram.

Así como ocurrió cuando anunció su operación, esta nueva publicación del influenciador generó reacciones encontradas en redes sociales. “No sé si las noches de dolor que experimentó por tanto tiempo, así como de las consecuencias a futuro, valgan la pena por 8 centímetros”, “cada uno hace con su dinero lo que quiere, pero esto me pareció una exageración” y “la gente lo critica, pero él cumplió un deseo que tienen muchos”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

La promesa que Yeferson Cossio no ha podido cumplir

En junio de 2021, el paisa anunció a través de redes sociales la creación del refugio para animales callejeros más grande del país. No obstante, a casi tres años de su promesa, todavía no ha construido dicho refugio. Las razones las explicó él mismo en una entrevista con que concedió recientemente a la revista Vea:

“Legalmente está, lo que pasa es que hubo muchos inconvenientes. Lo primero es que yo compré un lote de 7.500 metros en unas montañas de Marinilla y, cuando me di cuenta, estaba rodeado de mansiones (...) entonces compré otros 7.500 metros para que nadie me molestara y bueno, todo iba bien hasta ese momento”, aseguró Yeferson Cossio en su charla con este medio.

“Después tuve inconvenientes con mis abogados y las contadoras que tenía me robaron plata, me dejaron una deuda de 800 millones con la DIAN. De igual manera, me di cuenta que la persona con la que trabajaba me tenía robado y lleno de deudas. Además, se me vino todo encima porque fue cuando me quebré las piernas y luego me dediqué a viajar. Pero está todo, incluso los planos, entonces yo creo que está para el otro año”, concluyó al respecto.