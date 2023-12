Yeferson Cossio bailó tras su cirugía de alargamiento de piernas: ¿cómo le fue?

En septiembre de este año, Yeferson Cossio les contó a sus seguidores, a través de un video subido a su cuenta de Instagram, que se había sometido a una operación en sus piernas para aumentar su estatura. Según comentó, en ese momento medía 1.77 metros, sin embargo, gracias al procedimiento, podría llegar hasta 1.83.

“Me hice la cirugía más dolorosa del mundo. No, no es un clickbait, he leído muchos estudios, muchas encuestas y todo, y esta está catalogada, en muchas partes, como la cirugía más dolorosa del mundo”, comentó por aquellos días.

El influencer decidió someterse al tratamiento en el 2021, año en que sufrió un grave accidente que lo obligó a estar en cama durante varios meses. El percance le dejó fracturas en sus dos piernas y tuvo que aprender a caminar de nuevo.

“Me puse de gracioso ahí en el balcón, perdí el equilibrio y caí en un tronco, antes yo juraba que iba a quedar inválido. Yo me desmayé, tengo lagunas (mentales). Cuando me desperté de la cirugía, eso fue lo más traumático”, recordó, en una entrevista con el pódcast ¡Hablámelo Nea!, recordando el incidente que le dio la idea de aumentar su estatura.

El paisa tuvo que permanecer durante un tiempo con las piernas vendadas y con varios tornillos. A raíz de su estado empezaron a surgir rumores sobre lo que le había sucedido, entre ellos, que había tenido un grave accidente automovilístico y que se había sometido a una operación de alargamiento de piernas.

“Dijeron que yo me había hecho un estiramiento de piernas y yo: ‘¿eso existe?, ¿uno puede ser más alto?’ Me puse a investigar, a ver, a conocer gente, y sí existe. Se me metió en la cabeza y no me lo pude sacar (...) Yo enanito no soy, yo mido 1.77 (...) yo creo que 1.87 ya sería mucho, yo voy a llegar a 1.83, 1.84. Aunque vamos a ver, en 15 días empezamos a alargar un milímetro por día”, contó Cossio en el video donde reveló que se había hecho la cirugía.

Yeferson Cossio bailó con su hermana en medio de su recuperación

Recientemente, Yeferson Cossio se atrevió a bailar con su hermana, Cintia Cossio. En los videos que publicó en sus historias de Instagram, el antioqueño evidenció que su recuperación va bien.

En el clip se ve a Cintia sosteniendo a su hermano por algunos segundos mientras él intenta bailar vals, para luego volverse a sentar en la silla de ruedas.