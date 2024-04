Yeferson Cossio aclaró polémica por supuesto atentado: su hermana fue quien le disparó

Yeferson Cossio se convirtió en blanco de críticas durante la mañana de este 22 de abril, tras preocupar a sus seguidores y amigos con un video por el cual se pensó que había sido víctima de un intento de robo o de un atentado.

Y es que, en la tarde del domingo, el influenciador publicó una historia por medio de la cual mostró varios impactos de bala en las ventanas de su vehículo y manifestó su temor por lo ocurrido: “Lo único que voy a decir es que todavía tengo las bolas en el cuello”.

Lo que realmente pasó con Yeferson Cossio

Tras horas de rumores y especulaciones al respecto, el joven antioqueño se pronunció a través de redes sociales y aclaró que no fue víctima de ningún hecho delictivo.

“Estoy leyendo los mensajes de mi WhatsApp y veo que ayer hubo un gran malentendido. Lo que yo subí, de mi Cadillac con los disparos, fue por un video que hicimos. Realmente, nunca hubo un atraco, un atentado ni nada de eso. El video lo hicimos probando la seguridad del carro y, en un momento, yo me metí dentro para que Cintia (su hermana) disparara. Y aunque uno sepa que no va a pasar nada, eso asusta”,

“Primero gracias a las personas que se preocuparon por mí y me disculpo por haberles despertado ese sentimiento por necesidad. Sin embargo, si me conocieran un poco sabrían que, si hubiera pasado eso de verdad, no habría publicado nada hasta que las autoridades competentes se hubieran encargado”, concluyó Yeferson Cossio en un mensaje que compartió por medio de Instagram.

Por supuesto, las críticas en contra del influenciador no se hicieron esperar y fueron miles de personas las que le manifestaron su disgusto por lo ocurrido a través de comentarios como: “Este es como el Pastorcito Mentiroso, ya no se le cree nada”, “¿qué dicen ahora lo que me criticaron por dudar de él?” y “con eso no se juega”.

Yeferson Cossio también aclaró por qué no cumple su promesa a los animales callejeros

En junio de 2021, Yeferson Cossio anunció a través de redes sociales la creación del refugio para animales callejeros más grande del país. No obstante, a casi tres años de su promesa, todavía no ha construido dicho refugio. Las razones las explicó él mismo en una entrevista con que concedió recientemente a la revista Vea:

“Legalmente está, lo que pasa es que hubo muchos inconvenientes. Lo primero es que yo compré un lote de 7.500 metros en unas montañas de Marinilla y, cuando me di cuenta, estaba rodeado de mansiones (...) entonces compré otros 7.500 metros para que nadie me molestara y bueno, todo iba bien hasta ese momento”, aseguró Yeferson Cossio en su charla con este medio.

“Después tuve inconvenientes con mis abogados y las contadoras que tenía me robaron plata, me dejaron una deuda de 800 millones con la DIAN. De igual manera, me di cuenta que la persona con la que trabajaba me tenía robado y lleno de deudas. Además, se me vino todo encima porque fue cuando me quebré las piernas y luego me dediqué a viajar. Pero está todo, incluso los planos, entonces yo creo que está para el otro año”, concluyó al respecto.