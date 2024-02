Yan, del ‘Desafío The Box’, se hizo cirugía estética y así quedó ¿irreconocible?

La temporada del Desafío The Box 2023 que dejó como finalistas a Aleja, Sensei, Guajira y Yan, ha sido una de las más comentadas por los televidentes. Los participantes que vivieron en la ‘Ciudad de las cajas’ dieron mucho de qué hablar, no solo por su desempeño físico, sino también por la convivencia, que para muchos fue más complicada.

Varios de los exparticipantes del ‘Desafío The Box’ han hecho reuniones, pero Yan no ha estado presente en ninguna. Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

¿Qué se hizo Yan Pizo, finalista del ‘Desafío The Box’?

Hace unos días, el deportista le había contado a sus seguidores que se sometería a una cirugía estética en su rostro. “Hoy quiero que me acompañen a cumplir un sueño más, quiero que me acompañen a mi cirugía de nariz”, dijo en un video que publicó en su perfil de TikTok.

El exintegrante del equipo Beta, quien se enfrentó en la final con Sensei, mostró el paso a paso del día en el que se realizó la cirugía. “Salí de la cirugía, un poquito inflamado, pero muy contento, me dieron de alta, estuve como tres horas en reposo en la clínica, es una cirugía que no duele, en mi caso no tengo dolor, es más bien incómodo, pero estoy feliz. En pocos días les muestro el resultado”, dijo.

Sus seguidores no han dudado en dejarle múltiples comentarios al respecto: “O sea, no tiene carro y se hizo una Rinoplastia”, “felicitaciones, que estés feliz y exitoso”, “la rinoplastia es muy dolorosa antes quedó muy bien pues uno sale todo hinchado y moreteado”, “estás inflamado, cuídate”, “ten reposo”, “hay que tener mínimo 8 días de reposo para no hacer fuerza de NADA”, “se dañó el cuerpo”.

Aunque no ha mostrado el resultado final, pues todavía tiene la nariz vendada, el deportista sí ha publicado varios videos donde se evidencia que su rostro sí tuvo un cambio con la cirugía.

Yan del ‘Desafío The Box’ ahora es ‘influencer’

Tras su salida del reality de Caracol Televisión, el deportista caucano aprovechó su fama para convertirse en generador de contenido. En TikTok, una de las redes sociales que más utiliza, tiene 346 mil seguidores; en Instagram, por su parte, cuenta con un poco más de 225 mil.

Yan fue uno de los participantes más destacados del Desafío The Box 2023. Su velocidad y agilidad para las pruebas lo llevaron a participar en la final y a convertirse en uno de los mejores, aunque no ganó el premio, sí se llevó el cariño de miles de colombianos, quienes lo apoyaron de principio a fin.