Yamile Dajud, Miss Universo Argentina, es de origen colombiano

El 18 de noviembre del 2023, en San Salvador, capital de El Salvador, se celebrará la versión número 72 de Miss Universo. Yamile Daduj fue seleccionada para representar a Argentina, su país natal, sin embargo, tiene raíces colombianas. Sus padres nacieron en nuestro territorio, e incluso, en el 2021, la hoy representante del país austral participó en el Concurso Nacional de la Belleza de Colombia en representación del departamento de Sucre.

Yamile tiene 27 años y nació en Buenos Aires el 29 de marzo de 1996. La representante de la provincia de Río Negro se graduó como comunicadora social y periodista y adelanta estudios de Derecho. La beldad compartió recientemente que había terminado una especialización en Opinión Pública y Mercadeo Político.

También puedes leer: Carolina Cruz, Lincoln Palomeque y otros famosos que terminaron y ahora son amigos

Exreina colombiana fue elegida Miss Argentina y estará en Miss Universe 2023 Fotografía por: Instagram Yamile Dajud

Ese último posgrado lo hizo en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Es la segunda vez, dijo, que termina sus estudios en esa institución académica.

“Con gran orgullo y satisfacción; especialista en Opinión Pública y Mercadeo Político. El regocijo que experimentamos al alcanzar nuestros objetivos académicos es un sentimiento incomparable. Es el mérito a la dedicación, esfuerzo y perseverancia. Son testimonios de nuestra capacidad de superar desafíos y crecer intelectualmente. Un recordatorio de que la educación es un camino de crecimiento continuo y de posibilidades infinitas”, escribió junto a las fotografías de su graduación.

“Así nuestras vidas personales se enriquecen permitiéndonos tomar decisiones más informadas y contribuir positivamente a la sociedad. Padres míos, los amo. Gracias por ser mis mejores amigos y quienes me impulsan, me apoyan y me motivan siempre. A Dios gracias, gracias, gracias por este logro. Orgullosamente Javeriana por segunda vez. Mi Alma Mater por siempre”, añadió en su publicación.

Yamile Dajud orgullosa de ser argentina

El 8 de agosto, Yamile agradeció al certamen de belleza argentino por haberla escogido como ganadora. Le prometió a su país que llevaría en alto el nombre de Argentina.

Te puede interesar: Fanny Lu recibió emotivo regalo de Mauricio Leal: “con todo el amor del mundo”

“A todos los argentinos que el día de hoy representó ante el universo quiero darles este mensaje: entendí la razón por la cual Dios quiso que naciera en el seno de Buenos Aires, comprendí que tenía una misión que cumplir con la tierra que me vio nacer y en la que crecí y aunque hubo muchas dudas en el camino, estuve convencida de que el tiempo de Dios había llegado y que como lo he manifestado, todo responde a un propósito divino y perfecto”, comentó en su cuenta de Instagram.