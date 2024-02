¿Yailin y Tekashi se casaron en secreto? Estas fotos encendieron las alarmas

Yailin no deja de ser noticia. La dominicana sigue generando controversia por su vida privada. La generadora de contenido fue esposa de Anuel AA, pero su matrimonio terminó en medio de toda una polémica de supuesta violencia intrafamiliar.

¿Tekashi 6ix9ine y Yailin la más viral' se casan? ¡Esto respondieron!

Al poco tiempo del divorcio, Yailin confirmó su romance con el también cantante Tekashi. En redes sociales no dudaban en presumir su amor, hasta el momento que salieron a la luz unas imágenes de unas agresiones entre ellos.

La pareja había terminado en tan malos términos que los planes de boda de los que habían hablado se cancelaron, pero a los pocos días se dieron una nueva oportunidad. En redes sociales recibieron fuertes críticas: “por eso es por lo que le va mal, porque no respeta a los hombres”, “después que no haga teatro de que le pegan. Realmente hay personas que no miden sus acciones”, “ustedes lo ven normal y por ahí se termina muy mal”, “Se nota lo violenta que es, no veo de qué se extrañan a parte de lo vulgar”.

Yailin y Tekashi se habrían casado

Después del bochornoso escándalo, nuevamente los artistas no han parado de publicar fotos y videos juntos.

En las últimas horas se viralizaron unas imágenes que publicó Yailin en su cuenta de Instagram donde tiene 11,5 millones de seguidores. Allí, la generadora de contenido aparece con un vestido blanco.

El post está acompañado del siguiente mensaje: “quiero pasar la vida viendo atardeceres en diferentes lugares con ustedes (D&C) “. ‍Muchos de sus seguidores asociaron que ya hubo boda entre la pareja, aunque ellos directamente no lo han confirmado.

Las iniciales que puso la artista estarían relacionadas con su novio y con su hija. El nombre de pila del rapero es Daniel Hernández, mientras que su hija se llama Cattleya.

Críticas a Yailin por supuesta boda con Tekashi

La publicación ya cuenta con más de 1 millón de likes, pero los internautas le han dejado muchas críticas. “Yailan la más básica y sin amor propio”, “de qué sirve que te pongan flores un día te hacen basura el año entero”, “que gana de llamar la atención mano”.