Yailin y Tekashi aparecieron juntos en discoteca tras escándalo de pelea y arresto

La polémica relación entre Yailin ‘La más viral’ y Tekashi 6ix9ine, el controvertido cantante newyorkino que es su pareja oficial desde agosto del 2023, parece estar en un nuevo capítulo. Después de las acusaciones de violencia por parte de la ex de Anuel AA´, en contra de Tekashi 6ix9ine y del arresto, el 14 de diciembre, de ‘la chivirika’, quien salió de la cárcel un día después y se fue a la casa que comparte con el músico en Palm Beach, la pareja fue vista, antes de terminar el 2023 y según las imágenes, se veía más enamorada que nunca.

Después de pagar su fianza, Tekashi 6ix9ine, le declaró de nuevo su amor a Yailin. Fotografía por: Instagram

Aunque Yailin fue arrestada por, presuntamente, haber atacado al intérprete de Trollz, el artista, que llamó al 911, pagó los 9000 dólares de su fianza y se reunió con ella como si nada hubiera pasado. Así lo aseguró en sus redes, donde publicó una fotografía donde se ve parte del cuerpo de la también bailarina, mientras baja de un automóvil perteneciente a su pareja. Daniel Hernández, nombre de pila del rapero, acompañó la imagen con un texto: “Ya está en casa porque yo fui a sacarla”, escrito que pretendió desmentir a Santiago Matías, del programa radial Alofoke, quien no solo habría recibido una llamada de auxilio de la vocalista, donde denunciaba los supuestos maltratos físicos del cantante de 27 años, sino que había dicho que su equipo legal se encargaría de cancelar el dinero necesario para que la mamá de Cattleya quedara libre. Al parecer, aunque tenía la intención, el enamorado cantante llegó primero. Días después, el 29 de diciembre, La dominicana lanzó Bad Bxtch, su nuevo tema, en la discoteca Vendome, lugar donde estuvo con Tekashi quien estuvo todo el tiempo a su lado, y además aparece en el videoclip de la canción.

¿Qué le dijo Tekashi a Yailin ‘La más viral’?

En un video grabado al interior de un vehículo, Tekashi 6ix9ine confiesa todo lo que siente por Georgina Lulú Guillermo Díaz. “Te lo juro, que doy mi vida por esta tipa. No importa qué diga ella, pero yo la amo con toda mi vida, es la más hermosa que yo he visto en mi vida, te lo juro por mi madre que es una tipa que yo he deseado en mi vida entera, te lo juro que es un sueño que yo esté con ella”.