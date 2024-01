Yailin y Tekashi 6ix9ine terminaron: lo confirmaron con nuevos videos de sus peleas

Yailin ‘La más viral’ y Tekashi 6ix9ine protagonizaron la primera ruptura del 2024 en la farándula latinoamericana. Así lo anunció la cantante de reguetón a través de su cuenta de Instagram, lo que fue toda una sorpresa para su numerosa comunidad de seguidores.

¿Qué pasó con Yailin y Tekashi 6ix9ine?

Aunque parecía que estaban en planes de reconciliación tras su última y escandalosa pelea, ‘La más viral’ publicó un inesperado mensaje en sus historias de Instagram y con esto confirmó su regreso a la soltería.

Además, la dominicana aprovechó el momento para pedirle a su exnovio que deje de subir videos de sus antiguas peleas, pues su intención es resolver todo de la mejor manera.

“Tomé la decisión de no estar contigo, así que deja de estar subiendo videos viejos”, fueron las palabras que Yailin dejó a Tekashi 6ix9ine en su primer posteo.

Las peleas entre Tekashi 6ix9ine y Yailin continúan

A pesar de la solicitud que recibió de su antigua pareja, 69 siguió exponiendo grabaciones de los conflictos de pareja que tuvo con la intérprete de Chivirika. Según explicó, busca limpiar su nombre y dejar en claro que la culpable de la ruptura fue su ex, a quien calificó de “celópata”. Incluso, la invitó a buscar ayuda profesional para tratar este problema.

“Al fin voy a poder estar y encontrar de nuevo la paz. Dios lo sabe todo. Para la gente que quiere creen en noticias falsas, le digo que Yai es muy celosa. Tan hermosa que es la niña, pero tiene tantas inseguridades que nunca pude entender. La Yai necesita mucha ayuda psicológica y terapia (...) Eso fue todo el tiempo, acusándome de mirar a otras mujeres y montándome celos hasta con sus propias amistades. Tiene un problema de salud mental, así que no la ataquen, mejor búsquenle ayuda”, escribió el rapero neoyorquino en un par de publicaciones.

Tekashi 6ix9ine también mostró las consecuencias que dejaron los ataques de celos sufridos por Yailin, pues no solo lo agredió físicamente, como se observa en los primeros videos que se conocieron públicamente, sino que la mujer también llegó a desquitarse con los objetos personales de su entonces pareja, como celular, carros, computadores, elementos de su estudio de grabación y más.

La respuesta de ‘La más viral’ a estas imágenes no se hizo esperar. De paso, le sacó varios trapitos al sol a ‘69′: “Si yo estoy tan loca, ¿por qué seguías conmigo?, será porque decías que si yo te dejaba ibas a caer en depresión y no me dejabas ir. Estamos en 2024, ya pasa la página ¿Por qué no hablas del show en Las Vegas, cuando fuiste a entrarle a golpes a todo el mundo porque yo me fui? Tú también necesitas ayuda porque aquí estamos locos todos”.

Y aunque parece que el cruce de mensajes paró allí, los seguidores de ambos notaron que ya no se siguen en redes sociales y borraron todas las publicaciones que tenían juntos.