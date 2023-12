¿Yailin y Tekashi 69 terminaron? Videos de sus violentas peleas desatan rumores

Yailin ‘La más viral’ y Tekashi 69 anunciaron públicamente su relación amorosa en agosto de 2023, confirmando así los rumores que los rodearon durante varias semanas. Sin embargo, ahora se dice en redes que el idilio habría terminado a los pocos meses.

Así se ha comenzado a especular gracias a unas publicaciones en las que el neoyorquino expone a la dominicana ¿Será verdad que terminaron?, aquí te explicamos toda la verdad sobre este tema que es tendencia en redes sociales.

Tekashi 69 mostró la faceta celosa de Yailin ‘La más viral’

De acuerdo con lo que se observa en distintas imágenes compartidas por Daniel Hernández (nombre de pila del cantante), ha tenido graves problemas con su pareja porque la mujer de 21 años es bastante celosa y agresiva.

En uno de los videos, por ejemplo, ‘La más viral’ le reclama de manera airada a 6ix9ine porque, supuestamente, estaba observando a otra mujer. Es entonces cuando la artista intenta golpear a su novio, pero este la graba para evitar que eso ocurra y guardar registro de lo que ella pueda, incluso, hacerse a sí misma.

“Yo te tengo que grabar porque nadie sabe cómo eres tú en la vida real”, se escucha decir al joven en uno de los videos.

A pesar de las medidas tomadas por Tekashi 69, otras grabaciones dejan en evidencia la violencia con la que es tratado por parte de Yailin ‘La más viral’, no solo en esa sino en varias ocasiones.

¿Yailin ‘La más viral’ y Tekashi 69 terminaron?

Contrario a los rumores o a lo que podría pensarse, el rapero norteamericano no publicó dichas imágenes porque haya concluido su noviazgo con la intérprete de Chivirika.

Según explicó a través de una transmisión en vivo, ha hecho públicas estas grabaciones para defenderse de los señalamientos hechos por Alofoke, el productor musical de ‘La más viral’, quien lo denunció ante las autoridades por presunta agresión a la artista.

“Eres un rastrero cobarde. Todo este tiempo me había quedado en silencio por defenderla, algo que tú nunca harás porque para ti todo son redes, números y visitas ¡Qué basura de persona! Ella necesitaba de tu ayuda y tú te aprovechaste de eso. La pusiste a hablar en vivo llorando y un amigo no hace eso (...) Yailin necesita mucha ayuda y yo la amo con el corazón, pero ya no puedo quedar como el malo siempre”, añadió Tekashi 69.

Para concluir su pronunciamiento, el cantante de música urbana dejó en claro que su relación amorosa con ‘La más viral’ continúa a pesar de los problemas. Por esta razón, recibió una gran cantidad de cuestionamientos en los que, inclusive, le recordaron que dicho comportamiento ya había sido advertido por Anuel AA.

“Ya vimos cómo te daña el carro, te pega y hasta te tira el celular, la pregunta aquí es por qué no has salido de esa relación”, “entonces Anuel no mintió cuando dijo que ella tiene serios problemas” y “no sé quién es más tóxico, si el que maltrata o el que se queda”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores en esas publicaciones.