Yailin se fue en contra de su mamá para liberar a Tekashi 6ix9ine: “Fue un montaje”

Tekashi 6ix9ine recuperó su libertad, tras permanecer detenido una semana por la acción judicial que interpuso en su contra Wanda Díaz, madre de Yailin ‘La más viral’, quien lo acusó de ejercer violencia física, verbal y psicológica sobre su hija.

Sin embargo, el caso dio un inesperado giro gracias a las declaraciones que entregó la cantante dominicana, en las cuales señaló a su mamá de mentir y organizar un montaje en contra de ‘69′.

Yailin defendió a Tekashi 6ix9ine de su propia madre

El rapero neoyorquino, cuyo nombre de pila es Daniel Hernández, fue puesto en libertad condicional este 26 de enero porque, según manifestó la juez del caso, no se encontró material probatorio del supuesto maltrato por el que fue detenido.

Además, la declaración que entregó la propia Yailin ante las autoridades fue esencial. De acuerdo con el abogado de ‘69′, la expareja de su defendido reconoció que no fue víctima de violencia y todo hace parte de un montaje orquestado por Wanda Díaz, su madre, quien no se presentó a la audiencia.

“Ella adentro dijo claramente: ‘Yo no soy víctima, ni mi mamá me representa. No soy menor de edad, él no me hizo nada a mí y ahí lo que hay es un montaje’”, aseguró Félix Portes, abogado de Tekashi 6ix9ine, en una rueda de prensa.

Por su parte, el Ministerio Público manifestó su descontento con la decisión y advirtió que se vulneró el derecho de su apoderada a ser escuchada, pues no pudo presentarse a la audiencia por problemas de salud.

“Ella, Wanda Díaz Núñez, presentó una constancia médica de que no podía estar presente. Por esto solicitamos en virtud de este reglamento que se escuchara por la herramienta electrónica que el tribunal considerara pertinente y no lo acogió, la jueza, vulnerando el derecho de la víctima”, declaró Rosalba Ramos, fiscal del caso, a Univisión.

Las condiciones que le pusieron a Tekashi 6ix9ine para quedar libre

Aunque Yailin declaró a favor del cantante, las autoridades de República Dominicana (donde se encontraba recluido) solo le dieron la posibilidad de quedar libre bajo fianza. Para esto tuvo que pagar una suma de 510 dólares, que representa poco menos de 2 millones de pesos colombianos.

Además, se emitieron dos órdenes de protección a favor de ‘Las más viral’ y su mamá, las cuales le impiden al imputado “molestar, intimidar, asediar, hostigar o amenazarlas por cualquier vía”.

Como si fuera poco, Tekashi 6ix9ine tampoco podrá salir de territorio dominicano y deberá presentarse ante la Fiscalía cada dos meses, así como someterse a la vigilancia y el cuidado del Centro Conductual para la Desarticulación de la Personalidad Violenta.