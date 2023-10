¿Yailin se blanqueó la piel? Foto con cambio de look sorprende en redes sociales

Yailin, conocida como ‘La más viral’, dejó a todos sus seguidores boquiabiertos con su reciente transformación. La exesposa de Anuel AA se despidió de su larga melena negra y se atrevió a lucir un corte bob y un color rubio platinado que le da un aire totalmente diferente.

La cantante dominicana compartió su nuevo look en sus redes sociales, por medio de las cuales publicó un video en el que aparece cantando el tema Mía, que dedicó a su hija Cattleya, fruto de su relación con el rapero puertorriqueño.

Aunque Yailin no se animó a revelar el motivo de su cambio de imagen, pero muchos especulan que se trata de una forma de marcar una nueva etapa en su carrera musical, así como suele hacerlo Karol G.

Los comentarios de sus fans no se hicieron esperar, y muchos le enviaron halagos y elogios por su nueva apariencia, que la hace ver más joven y radiante. Otros, sin embargo, expresaron que preferían su look anterior, y que el rubio no le favorecía. Además, hubo quienes la señalaron de blanquearse la piel por medio de algún tratamiento del que no ha dicho nada.

Por otro lado, la intérprete de Chivirika ha estado muy activa en el ámbito artístico, lanzando varios temas que han tenido gran acogida entre el público, como Narcisista y Trollz, este último en colaboración con su actual pareja, el polémico Tekashi 6ix9ine.

Además, Yailin ‘La más viral’ presentó hace poco oficialmente el rostro de su hija Cattleya, a quien había mantenido en el anonimato por mucho tiempo.

¿Anuel AA y Yailin hicieron las pases?

Después de los turbulentos meses que vivieron tras su divorcio, la expareja protagonizó un inesperado momento que fue elogiado por sus millones de seguidores.

Todo ocurrió el pasado 25 de septiembre, cuando la cantante de 21 años estrenó Mía. En el videoclip de esta bachata, compuesta por la dominicana, muestra imágenes del día del parto, así como de las semanas y meses posteriores al nacimiento de su primogénita.

Contrario a lo que muchos esperaban, la reacción de Anuel AA no fue en contra de Yailin ni de este nuevo sencillo, sino que se mostró muy pacífico y hasta orgulloso de ver a su hija en un primer video musical. Incluso, invitó a los que querían polémica y controversia a sacar el odio de sus corazones.

“Hoy iba a anunciar nueva música, pero mi hija me dejó sin palabras. Está hermosísima. No le presten atención a lo negativo. Nueva música en camino”, concluyó Anuel.