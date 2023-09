Yailin revela por primera vez el rostro de su hija Cattleya. “Igualita a Anuel”

El pasado 13 de marzo, Yailin, la más viral dio a luz a Cattleya, la que hija que tuvo con Anuel. “Nos has robado el corazón con tu sonrisa y tus pequeñas manitas. Cada vez que te miramos, sentimos una emoción indescriptible, una mezcla de felicidad, gratitud y admiración”, aseguró la dominicana hace unos meses.

Tras el nacimiento de la pequeña, Yailin mantuvo en privado su rostro, sin embargo, hace unos meses, Anuel compartió una foto de ella, lo que generó conflictos entre la expareja y comentarios por parte de 6ix9ine, asegurando que el boricua es “una rata” y no ha ayudado en nada a la menor.

“Eres una R@t@. No es mi lugar que dios me perdone por este comentario pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que yailin no estaba lista. Es tu hija tienes todo el lugar pero nunca has hecho nada para esa niña en 3 meses”, dijo el neoyorkino.

Yailin habría dejado muy mal parado a Anuel AA. Su relación con su hija Cattleya no es lo que muchos imaginan. Karol G y Feid tendrían que ver. Fotografía por: Instagram

Yailin muestra el rostro de su hija

En el lanzamiento de su reciente canción ‘Mía’, Yailin reveló detalles e imágenes innéditas de Cattleya, como su embazrazo, nacimiento y convivencia con Tekashi. Es la primera vez que la dominicana, de 21 años, muestra el rostro de su bebé.

El videoclip, que ya cuenta con más de tres millones de visualizaciones, ha recibido comentarios positivos por parte de los internautas, además, asegurando que es igualita a Anuel. “Que niña tan linda”, “es muy parecida a su papá”, “esos cachetes para comérselos”, “la nena es hermosa”, “la misma cara del papá”, fueron algunos de los mensajes. Aquí el video completo.

