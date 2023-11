Yailin recibe críticas por darle dulces a su hija Cattleya de 7 meses ¿mala madre?

El 13 de marzo del 2023 nació Cattleya, la hija de Anuel AA y Yailin, ‘la más viral’. Gracias a fotografías publicadas por la pareja, el mundo se enteró que los músicos ya eran padres de una bebita sana. En ese momento, el cantante urbano ya había anunciado su separación de su pareja, con quien llevarían una buena relación por el bienestar de la niña.

También puedes leer: Sandra Hernández, de ‘A corazón abierto’, contó por qué dejó la actuación

Tiempo después, la expareja quedó en medio de la polémica, luego que la rapera denunciara que el ex de Karol G la había golpeado durante el embarazo y que no respondía económicamente por la menor. “Yo sí me río, sí eres un narcisista. Dile al mundo Ema que me golpeabas embarazada, nunca dije nada por mi niña”, expuso la artista en las historias de su cuenta de Instagram. En su momento, Anuel comentó que todo se trataba de una ‘mentira’ y una ‘barbaridad’.

Los problemas entre la expareja no han parado e, incluso, involucraron a la más reciente pareja de Yailin, el rapero Tekashi.

Critican a Yailin por la comida que le da a su hija

Recientemente, la interprete de Chivirika quedó en medio de las críticas luego de publicar, en sus redes sociales, la cantidad de comida con azúcar que le da a su pequeña hija. En el video, compartido por la dominicana, se ve como la menor come una dona de chocolate. Alrededor de la niña, hay más donas de varios sabores. Debido a ese clip, Yailin fue catalogada de ser una mala madre, por no pensar en la salud de su hija.

Te puede interesar: Martha Isabel Bolaños cuenta cuando conoció a Michael Jackson

“Cero tierno. El azúcar es más adictiva que el otro polvo blanco”, “Se sabe que cada mamita es “libre” de criar a su hijo como lo considere conveniente, pero, como madre, no creo que esté bien darle dulce a un bebé tan pequeño”, “Ya le dañó la salud a esa niña”, “Qué le ven de tierno a que tenga una mamá tan irresponsable, con ese montón de azúcar que se está comiendo la niña”, “No debo imaginar el montón de porquería que le dan con razón esta así la beba, no lo veo bonito, la salud primero y me disculpan los fans”, se lee en la sección de comentarios.