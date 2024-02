Yailin no se puede casar con Tekashi por ‘culpa’ de Anuel. Esta es la razón

La historia de Anuel y Yailin parece que no tiene final. Los artistas han sido protagonistas de múltiples controversias desde que se separaron. Una de las polémicas que se convirtió en tendencia fue cuando la dominicana demandó al ex de Karol G por supuesta violencia doméstica, mientras estaba en estado de embarazo.

El puertoriqueño negó esas acusaciones y expresó que nada de lo que dijo la madre de su hija Cattleya es cierto y que, por el contrario, solo quería dañar su imagen.

¿Por qué un juez negó la solicitud de divorcio de Yailin y Anuel?

Pocos meses después de la ruptura de los artistas, la joven dominicana inició un romance con el rapero Tekashi. Dentro de lo que se ha rumorado, la pareja tendría planes de llegar al altar.

Aunque los cantantes también protagonizaron una polémica por violencia, arreglaron las cosas y se dieron otra oportunidad, pero todo parece indicar que no han podido hacerlo porque Yailin todavía sigue casada con Anuel.

Así lo afirmó la periodista Tanya Charry en el programa El gordo y la flaca. Al parecer, un juez habría dictaminado que la demanda de divorcio que presentó Anuel fue declarada ‘inadmisible’. El motivo por el que habrían tomado esa decisión se habría dado porque Yailin no asistió a una audiencia, ni tampoco le firmó un poder a su abogado Andrés Toribio. De la misma manera, las audiencias se pospusieron por petición de la misma artista.

¿Por qué Anuel no ve a su hija Cattleya?

El artista, exnovio de Karol G, estuvo presente en el parto de Yailin para ver a su hija Cattleya; sin embargo, desde entonces no habría vuelto a ver a su hija, o al menos en redes sociales no ha vuelto a publicar nada con ella.

Hace unas semanas, Yailin fue entrevista en un programa y allí reveló la razón por la que el artista no comparte con la niña. “Es su papá. Yo no la hice sola, él tiene derecho. Su niña está aquí. Los hijos no tienen que ver con los errores de los padres. Esa es su hija. Si no está ahí, es porque aquella persona quiere, pero ahí está su hija”.