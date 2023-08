Yailin mostró tierno video de Tekashi con Cattleya, su hija con Anuel AA

Han pasado cinco meses desde que Anuel hizo pública su separación de Yailin, quien fue su esposa por un año. Desde ese momento, el puertorriqueño se dedicó a enviarle indirectas a Karol G pidiéndole que le diera otra oportunidad, pero la paisa hizo caso omiso.

Te puede interesar: Luisa Fernanda W le respondió a Yeison Jiménez por polémico comentario sobre ella

Anuel Y Yailin Fotografía por: Getty Images

Por su parte, Yailin comenzó a lanzar música nueva como dos colaboraciones con Tekashi, con quien se rumora, tiene una relación sentimental. A partir de ese momento, comenzaron a salir a la luz problemas entre Anuel y el artista estadounidense, entre otras cosas, por su cercanía con Cattleya. “Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses. Pampers, renta para la casa, leche, ropa… Para el mundo puedes vender el sueño de ser Real, pero yo te conozco. Eres una rata, la definición”, dijo 6ix9ine en ese momento.

Más noticias de Yailin Video: Tekashi y Yailin salieron a ‘escondidas’ de Puerto Rico por amenazas Se viralizó un video del momento en el que Tekashi 6ix9ine y Yailin, ex de Anuel, tuvieron que salir de Puerto Rico, luego que sus presentaciones en los Premios Juventud fueran canceladas por seguridad. Los dos fueron amenazados. Leer aquí: Video: Tekashi y Yailin salieron a ‘escondidas’ de Puerto Rico por amenazas Yailin, ex de Anuel, mostró el resultado de su cirugía estética. ¿Irreconocible? Después de dar a luz a su hija Cattleya y de su divorcio de Anuel, Yailin se sometió a una cirugía estética y sorprendió con el resultado. Leer aquí: Yailin, ex de Anuel, mostró el resultado de su cirugía estética. ¿Irreconocible?

Tekashi disfruta a Cattleya

Yailin afirmó que la relación de Anuel con la pequeña era prácticamente nula; sin embargo, él ha manifestado en sus redes sociales sentirse el padre más orgulloso y dedicado a sus hijos.

En su reemplazo, Tekashi es quien ha sabido aprovechar el tiempo con la bebita, pese a que no es su hija. Cada día, el artista se acerca más a la dominicana, siendo un total apoyo para ella.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Recientemente, el cantante le regaló a la niña un tierno peluche de Minnie Mouse y la chivirika compartió un video mostrando cómo la pequeña observaba su regalo, mientras él la tenía cargada. En esas imágenes comparten como si fueran toda una familia. “Padre es el que cría el que quiere la gallina tiene que también querer los pollitos”, “Anuel lo que tiene que tener orgullo que le quieran a su hija, la cual él nunca quiso”, “Dios envió un ángel para cuidar de Yailin y nuestra Cattleya”, “a quién creen que Catta le dirá papá pronto”.

¿Tekashi quiere un hijo con Yailin?

Aunque no se ha confirmado que los artistas tengan una relación amorosa, sí se ha especulado que el acercamiento que tienen no sería solamente por una amistad, pues ambos han demostrado tener una gran química y no solamente en el área profesional.

Recientemente, el rapero publicó una fotografía donde aparece junto a la dominicana, quien luce unos jeans blancos, tacones y un bustier. Lo que llamó la atención fue que el artista escribió: “solo falta el embarazo”.