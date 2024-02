Yailin, la más viral, copió look de Karol G y lo lució orgullosa. ¿Qué se hizo?

Yailin, la más viral, es una cantante oriunda de República Dominicana que, más allá de su música, se ha convertido en noticia en los último años gracias a diferentes problemas y escándalos.

Una de las más recientes polémicas que ha rondado la vida de la intérprete tiene que ver con su tormentosa relación con el rapero Tekashi 6ix9ine, con quien ha tenido fuertes discusiones que, incluso, ha llevado a ambos a tener problemas con la justicia. Ambos se han acusado mutuamente de violencia y agresiones que, incluso, han trascendido a lo físico.

Puedes leer también: ‘MasterChef’: Comediante revela que fue testigo de extraños ritos en el programa

La joven de 21 años, además, estuvo en medio de una extensa conversación en redes sociales luego de terminar involucrada en un romance con Anuel AA, rapero con el que la cantante colombiana Karol G tuvo un noviazgo de tres años.

Tras terminar su relación con ‘la bichota’, en marzo del 2021, el puertorriqueño comenzó un romance con la dominicana, con quien avanzó rápidamente y, además de casarse, tuvo una bebé a la que llamaron Cattleya.

Durante la relación, fanáticos de Carolina Giraldo, nombre de pila de Karol, y seguidores de la ‘Chivirika’, comenzaron a compararlas y a debatir acerca de quien era mejor para tener una relación con Emmanuel, nombre real del trapero.

El nuevo look de Yailin, la más viral: ¿Se copió de Karol G?

Recientemente, la dominicana sorprendió con un nuevo look e internautas no tardaron en asegurar que la joven se habría copiado de la nacida en Medellín. La creadora de temas como MIA y Pa Ti, apareció con su cabello rosa, look que adaptó Karol G desde hace varios meses y que ha ido fluctuando entre esa tonalidad y diferentes tipos de rubio.

Los comentarios de la publicación en la que quedó expuesto el más reciente estilo de cabello de la cantante se llenaron de mensajes de halagos a la dominicana y de críticas que aseguran que Yailin siempre ha querido ‘ser como Karol’.

Te puede interesar: Mari Manotas tomó ‘decisión extrema’ para evitar caer en una crisis económica

“Esa muchacha lo único que hace es tocarse esas extensiones”, “Hermosa”, “Le luce”, “Ella quiere ser como Karol pero no le da”, dicen algunos internautas.

Aunque han surgido rumores de que ambas cantantes se han lanzado indirectas entre ellas, la misma Yailin, en una entrevista, mencionó que estaría dispuesta a hacer una colaboración musical con la colombiana. Incluso, a ‘la más viral’ se le vio, en alguna canción, bailando y cantando al ritmo de una de las canciones más populares de la colombiana llamada Mi ex tenía razón.