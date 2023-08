Yailin fue criticada por esta foto de Cattleya en la cama: “tanto misterio”

Desde el primer momento que se conoció que Anuel estaba saliendo con ‘Yailin, la más viral’, poco tiempo después que él había terminado su relación con ‘La Bichota’, en redes sociales comenzaron las críticas.

A lo largo de su relación, los artistas recibieron malos comentarios, asegurando que su noviazgo era una simple apariencia y que no había nada de amor porque el boricua todavía quería a Karol G. Cinco meses después de su separación, Anuel y Yailin continúan generando polémica en redes sociales, por lo visto, no quedaron en muy buenos términos y cada vez que pueden no dudan en lanzarse una que otra indirecta.

Fruto del amor de la expareja nació Cattleya, quien el pasado 11 de agosto cumplió cinco meses. Desde su nacimiento ha sido todo un misterio conocer su rostro. Yailin ha sido muy reservada y pocas veces ha posteado fotos de la niña, cuando lo ha hecho no le muestra su rostro o lo tapa con algún emoticón.

El día que Cattleya cumplió los cinco meses, Yailin hizo una publicación con una serie de imágenes de la niña y, por primera vez, la dejó ver, pero las fotos eran cuando la bebita estaba recién nacida.

Foto de Cattleya genera críticas a Yailin

Hace unas horas, la también cantante y quien, aparentemente, es la novia de Tekashi, publicó una nueva foto en el perfil de Instagram que le creó a su hija. La pequeña aparece sobre una cama, pero una vez más, Yailin volvió a taparle su carita. Lo único que se puede evidenciar es que la niña ha crecido bastante.

Una vez vieron la instantánea, los internautas no dudaron en comentar y en expresar su desacuerdo por no poder conocerla. “Muéstrala ya’, Dios te demostró que con los hijos de Dios nadie se mete”, “no entendí si ya la montaste sin carita para qué le tapas la cara otra vez”, “tanto misterio de taparla. Cuando primero tenía una primicia con una revista y no se le dio, entonces para sacarle $$$ a la hija no le importaba mostrarla”.

Yailin besó a Tekashi y le dedicó románticas palabras

Hace unos días, Yailin y Tekashi brindaron un concierto en Cuba y en medio de la presentación protagonizaron un romántico momento cuando ella tomó la mano del rapero y le dio un beso y le dedicó unas amorosas palabras: “gracias por llegar a mi vida. Gracias por darme el valor que me merezco. Gracias por invertir tu tiempo en mí, porque ambos somos artistas. Gracias por amar a mi hija Cattleya y a mi mamá. Te amo, gracias”.