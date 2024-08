Yailin, ex de Anuel, terminó de nuevo con Tekashi: “libre, trabajadora y soltera”

Desde su relación con Anuel AA, el nombre de ‘Yailin, la más viral’ no ha dejado de ser noticia en medios internacionales y redes sociales. La dominicana ha protagonizado varias polémicas que la han puesto en boca de República Dominicana, Puerto Rico y otros países de Latinoamérica.

La también cantante terminó su relación con Anuel, padre de su hija Cattleya, en medio de un escándalo de supuesto maltrato. La artista publicó fotos y acusó al reguetonero de haberle pegado durante su embarazo. No obstante, el ex de Karol G negó esas acusaciones.

Yailin y Tekashi Fotografía por: Instagra Tekashi 6ix9ine

Meses después, Yailin inició un romance con Tekashi y aunque parecían estar muy enamorados, al poco tiempo también protagonizaron un fuerte escándalo, ambos se acusaron también de maltrato; incluso tuvieron que comparecer ante las autoridades, pero, finalmente, arreglaron las cosas y retomaron su relación.

Yailin terminó con Tekashi: este mensaje lo confirmaría

La pareja acostumbraba a publicar varias fotos y videos donde aparecían juntos; de hecho, el también cantante se mostraba feliz asumiendo su papel de padre de la pequeña Cattleya.

No obstante, en las últimas horas, Yailin hizo una publicación que dejó a más de uno sorprendido. Junto a una fotografía, escribió: “Una mujer libre, trabajadora y soltera”.

De acuerdo con los internautas, al parecer, la joven habría dejado atrás su relación con el rapero y estaría nuevamente disfrutando su etapa de soltera, junto a su bebita.

“Puro show para llamar la atención”, “lo mejor que le pudo pasar a Tekashi, quitarse ese costal del sal de encima”, “después aparece molesta porque la gente se mete en su vida”, “el cuento que nunca se acaba”, “que se ponga a trabajar y ser una buena mujer y no en meterse en la cama de otro”, son algunos de los comentarios que han dejado los internautas en las redes sociales.

Por ahora, ni Yailin ni Tekashi se han pronunciado al respecto para confirmar o desmentir esa información, lo cierto es que los seguidores de ambos están al pendiente de lo que ocurre con sus redes sociales.

Mamá de Yailin defendió a Anuel AA

Recientemente, la mamá de Yailin, quien se lanzó como cantante, se refirió al encuentro que tuvo Cattleya, su nieta, con Anuel. “Yo a Anuel lo respeto mucho. Lo estimo mucho. Le tengo mucho respeto y me encantó ver ese reencuentro entre ellos. Ella, muy bella, muy hermosa con su papi, su verdadero papi, y me sentí feliz”.

De igual manera, se refirió a los supuestos maltratos de Anuel con Yailin. “Anuel nunca maltrató a mi hija. Nunca… en ningún momento. Todo era amor, cariño, flores, corazones. En verdad no sé por qué se dejaron ellos porque yo no estaba con ellos. Estaban en Miami, pero Jorgina es una niña grande. Tal vez no supo manejar la situación. Lo bueno es que ellos tienen muy buena comunicación, por la bebé, se llevan bien, conversan sobre la bebé”, aseguró.