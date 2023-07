Yailin, ex de Anuel, mostró el resultado de su cirugía estética. ¿Irreconocible?

En toda una polémica se convirtió la separación de Anuel y Yailin, hace cinco meses cuando la hicieron oficial a través de las redes sociales y medios de comunicación.

Anuel AA y Yailin. Fotografía por: Instagram

Los artistas sostuvieron un romance por más de un año, se casaron en junio del año pasado y tuvieron una hija a quien le pusieron Cattleya. Aunque parecían muy enamorados, los internautas afirmaron desde el principio que esa relación no era real porque Anuel todavía quería a Karol G y solo quería olvidarla.

Yailin antes y después de su cirugía

Antes de conocer a Anuel y de hacerse famosa, Jorgina Lulú Guillermo Díaz, como es su nombre de pila, lucía completamente natural; sin embargo, la fama la llevó a realizarse varios procedimientos estéticos en su cuerpo.

Hace cuatro meses dio a luz a su primogénita, y ya recuperada del parto y en medio de toda una polémica con el ex de Karol G, la joven, quien recientemente cumplió 21 años, decidió pasar nuevamente por el quirófano para hacerse otro retoque en su cuerpo.

Esta vez, la dominicana decidió hacerse, al parecer, un aumento de senos. En sus redes sociales mostró hace unos días el resultado. En las imágenes aparece con unos parches mientras mira la cámara con una gran sonrisa.

Yailin graba video por primera vez tras su nueva cirugía plástica pic.twitter.com/PJl3R7rnVC — ShowMundial (@ShowmundialShow) July 11, 2023

Mamá y hermana de Yailin enfrentadas por Anuel

Luego que Yailin acusara a Anuel de maltrato físico y psicológico, su mamá y su hermana también se involucraron en la polémica. Su progenitora la defendió, mientras que Kimberly Guillermo Díaz la trató de mentirosa. “Se te cayó la careta, así también se le caerán a algunos familiares, disque familia. Todo a su tiempo, Dios pone cada cosa en su lugar”, escribió Wanda Díaz en redes sociales defendiendo a su hija y arremetiendo contra Anuel.

Por su parte, la hermana mayor de Yailin, conocida como ‘Mami Kim’ reaccionó a esa publicación de su mamá y dijo: “yo no soy familia de ustedes ya. Decidí no ser familia de ustedes y negarlas a ustedes. Porque yo no soy habladora, yo no ando haciéndole daño al mundo a costa de todas las mentiras que yo construyo diario. ¿Por qué tú no dices la verdad? Claro, Anuel no está ahí ya. Vamos a desbaratarlo. Vamos a desbaratar a Anuel, vamos a acabar con Anuel. Él fue quien hizo gente a toditos ustedes. A mí no. Ustedes toditos, el corito de Yailin, son unos doble cara. Espero que cuando Anuel se llene de odio les de golpes a toditos”.