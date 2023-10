¿Yailin está embarazada de Tekashi? Esto reveló el famoso periodista Jordi Martin

En agosto de este año Yailin, ‘la más viral’ y Tekashi confirmaron que tenían una relación amorosa. Los artistas avanzaron rápidamente en su noviazgo, y empezaron a convivir entre Miami y República Dominicana. Su romance se ha desarrollado en medio de la polémica.

Tekashi fue arrestado por agredir a dos personas

Recientemente, la pareja se vio envuelta en un escándalo luego que el rapero fue detenido por las autoridades de República Dominicana a causa de su reacción violenta en medio de un ataque de celos. El músico, cuyo nombre de pila es Daniel Hernández, quedó en manos de la Policía, luego de ser acusado de agredir a Cristian Anthony Rojas y Nelson Alfonso Hilario García, dos productores de su novia.

Las víctimas, según se reportó, estarían pidiéndole al cantante diez millones de dólares a modo de compensación y reparación por los daños y perjuicios que les generó. En su momento se mencionó que el neoyorquino también habría agredido a su pareja, sin embargo, la misma Yailin salió a desmentirlo. “Quiero aclararles que yo no he sido agredida ni verbal, ni psicológicamente. Yo estoy bien. Las autoridades están trabajando, esperemos que Daniel salga pronto. Yo quería hacer este comunicado porque están diciendo muchas cosas que no son, como siempre”, aseguró la cantante.

Yailin estaría embarazada de Tekashi

Mientras se conoce cuál será el destino legal del joven de 27 años, el reconocido paparazzi Jordi Martin hizo un sorpresivo anuncio sobre 6ix9ine, como también se le conoce a Tekashi, y Yailin, expareja de Anuel AA, quien, a su vez, fue novio de la colombiana Karol G.

“Hace unos días se pone en contacto conmigo el entorno de Yailin, una íntima amiga suya, y es la misma persona que hace unos meses me dijo que Yailin estaba con Tekashi, me dice que Yailin está embarazada de Tekashi (...) Yailin no nos va a poder desmentir porque es una tontería. La barriga no miente, la barriga va a seguir creciendo”, aseguró el periodista que es reconocido por haber informado sobre los detalles de la escandalosa ruptura de Shakira y Gerard Piqué.

De confirmarse la noticia, Yailin estaría viviendo su segundo embarazo. En marzo de este año nació Cattleya, la niña que tuvo con Anuel AA, el ex de ‘la bichota’. Tekashi, por su parte, tiene una hija, Saraiyah, fruto de su relación con Sara Molina. La mujer ha dicho que el cantante ha sido un mal padre para la niña.

El músico también es padre de Briella Iris, quien nació de una fugaz relación con una mujer llamada Marlene. Se dice que Hernández tiene otros dos hijos no reconocidos.