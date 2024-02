¿Ya superó a Peso Pluma? Nicki Nicole fue vista con famoso cantante en discoteca

Un día antes de la celebración de San Valentín, el pasado 13 de febrero, se desató una inmensa polémica alrededor de la relación amorosa que compartían Nicki Nicole y Peso Pluma. Gracias a videos que circularon a través de redes sociales, se supo que el cantante mexicano le habría sido infiel a su entonces pareja.

Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole

En los registros audiovisuales se vio al ‘doble P’ compartiendo con una misteriosa mujer en Las Vegas, Estados Unidos, luego de haber asistido al Super Bowl, evento deportivo celebrado el 12 de febrero.

Momentos después de que los registros se hicieran virales en internet, la cantante argentina escribió un emotivo mensaje en las historias de su cuenta de Instagram para relatar que, al igual que la mayoría de personas, se había enterado del engaño del mexicano gracias a las grabaciones.

Nicki Nicole y Rauw Alejandro anoche de fiesta 🫶🏼🫶🏼🫶🏼🫶🏼🫶🏼🫶🏼 https://t.co/gzlHMxFFOD — Alejandro22 (@Christmastimeib) February 20, 2024

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo. Yo de ahí de voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, redactó la joven de 23 años.

Nicki Nicole y Rauw Alejandro estuvieron de fiesta

Recientemente, y luego de enviarle un par de indirectas al intérprete de Lady Gaga, la trapera fue captada de fiesta, en una discoteca, con una popular figura de la música urbana. Se trata del exnovio de Rosalía, Rauw Alejandro, a quien, al igual que Peso Pluma, se le acusó de haberle sido a la española con una modelo colombiana.

Según se reportó en el programa En casa de Telemundo, a los dos cantantes se les habría visto muy cercanos en un establecimiento de Miami, exactamente, disfrutando del festival Vibra Urbana. Es de resaltar que ambos artistas ya se conocían, pues colaboraron en la creación del tema Sabe.