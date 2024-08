Ya olvidó a Aída Merlano: Westcol presumió a la modelo con la que está saliendo

Luego de la escandalosa ruptura con Aída Victoria Merlano, el streamer y empresario conocido como Westcol se mostró muy afectado ante los millones de usuarios que le siguen en redes sociales. Sin embargo, un mes después de toda la polémica que generó el fin de esta relación amorosa, el joven paisa reapareció en compañía de quien sería su nueva novia.

No te pierdas: Catalina Gómez, de ‘Día a Día’, presumió el talento oculto de su hija

¿Quién sería la nueva novia de Westcol?

Se trata de María Isabel Villa, una modelo y periodista que tiene una gran cantidad de seguidores en redes sociales, quienes elogian su belleza en cada una de las fotografías y videos que publica.

Precisamente, fue esta mujer con quien Westcol se mostró de la mano en un evento de moda al que asistió en Ibiza (España), donde también estuvo presente el cantante de reguetón Ryan Castro. Precisamente, en una reciente transmisión en vivo, Cristian Londoño (nombre real del streamer) habló sobre María Isabel Villa y aclaró que están saliendo, pero todavía no son pareja.

“A mí me cuesta estar solo, esa es la verdad (...) pero llegué a la conclusión que debía seguir, que ya no funcionó y listo, y la única persona con quien yo hablaba en ese momento era María Isabel (...) Ustedes han visto que esa mujer es una dama, es alguien con quien cualquier persona estaría complacida de compartir, entonces le dije que quería que viniera conmigo a Ibiza, pues al fin y al cabo ambos estamos solteros. Ella lo pensó, al otro día me preguntó cuántos días y por eso ella terminó en Ibiza. Yo no la oculto, para nada ¿Ustedes creen que yo no veía la cámara cuando estaba caminando de la mano con ella? Yo a ella no la oculto, para eso la invité, Lo que no voy a hacer es subir cosas a redes porque la gente acelera mucho el proceso”, aseguró.

Westcol hizo confesión sobre Aída Victoria Merlano

Las imágenes de Cristian Londoño (nombre real del streamer) suscitaron una gran cantidad de comentarios en redes sociales, sobre todo por parte de quienes lo cuestionaron por tener una nueva pareja a un mes de su ruptura con Aída Victoria Merlano.

Seguir leyendo: Las ciudades que Shakira visitaría en Colombia con ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’

“Este dolor y todo esto ustedes piensan que es de hace dos semanas o un mes. Eso es lo que no sabe la gente. Yo lo digo públicamente, tenía un proceso en el que venía sufriendo en la relación y Aida también, eso no es de hace un mes o dos”, expresó Westcol ante los cuestionamientos.