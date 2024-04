William Levy habría contagiado a Elizabeth Gutiérrez con enfermedad sexual

La relación de dos décadas entre el actor cubano William Levy, protagonista de la versión moderna de ‘Café, con aroma de mujer’ , y su esposa, la actriz y presentadora mexicana Elizabeth Gutiérrez, ha sido todo menos tranquila, por el contrario, se ha convertido en la noticia más escandalosa del entretenimiento latino, que cada día suma un nuevo ingrediente que sorprende a sus seguidores.

Después de que ella anunciara públicamente mediante una entrevista que la relación había llegado a su fin, comenzaron a llegar las revelaciones. Se supo que la policía de la Florida había acudido a casa de la pareja, donde residían con sus dos hijos Alexander y Kaley, en varias oportunidades. Se filtraron los registros de las visitas y una de ellas, ocurrida en enero, habría sido el detonante para que Elizabeth abandonara la casa familiar. La actriz se fue con su hija al apartamento de una amiga y William se quedó con su hijo en la mansión. William también habría hecho una llamada a la policía indicando su preocupación al no saber el paradero de la menor de edad.

William Levy no perdonará nunca a Elizabeth Gutiérrez

La semana anterior se filtraron videos de una de las visitas de la policía a la casa de Levy, ocurrida en marzo 2. En el material se ve a Elizabeth diciéndole a las autoridades que hay una mujer en su casa y que su hija, quien entró a sacar una ropa, la vio. Después de esto, William a través de cortos comunicados en redes sociales indica que lo quieren perjudicar y que su prioridad son sus hijos. Anteriormente, también había dado una carpetazo a su relación, misma que recordemos tuvo seis reconciliaciones, y fue tajante diciendo que no va a perdonar a Elizabeth, refiriéndose a las declaraciones que ha dado y que no lo han dejado bien parado. El actor fue enfático en decir que él también lo dio todo en la relación.

Elizabeth Gutiérrez estaría siendo tratada con enfermedad que le dejó William Levy

Ahora según el programa ‘Chisme no like’, conforme a información suministrada por allegados a la pareja, Elizabeth no solo estaría sufriendo las consecuencias de su ruptura, por ejemplo el hecho de no tener una casa propia sino albergarse junto a su hija en domicilios de amigos, sino con una enfermedad de transmisión sexual que le dejó su ahora ex pareja. Al parecer con las constantes infidelidades de Levy, este le habría contagiado del mal.

“Nos enteramos que ella lo acusaba de consumir alcohol y drogas. Además ella estaría pagando la factura de todas estas infidelidades con una enfermedad de transmisión (ETS)”, dijo la presentadora de la emisión, Elisa Beristain.

Esta situación, junto a los constantes insultos verbales por parte de Levy, habría contribuido en gran manera a la ruptura definitiva y a que Elizabeth decidiera marcharse de la casa

Aunque varios medios han reproducido esta información, ninguna ha especificado de que enfermedad estaría padeciendo la conductora de televisión. Recordemos que algunas d ellas enfermedades más comunes de origen sexual son clamidia, gonorrea, herpes genital y sífilis.

