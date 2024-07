Westcol ofendió a Aida Victoria y así se justificó: “ella también me insultó”

La reciente ruptura entre la influencer Aida Victoria Merlano y el streamer Westcol ha capturado la atención de millones de internautas. La controversia se encendió tras un insulto que el paisa profirió contra la creadora de contenido, lo que desató una ola de reacciones.

Te puede interesar: Alejandro Estrada y Dominica Duque de ‘MasterChef’ pillados dándose un beso

Días después que Merlano le pidiera ponerle punto final a su relación sentimental, Westcol hizo una transmisión en vivo donde se refirió con fuertes palabras hacia Aida, su exnovia.

“En este momento me voy así con rabia y yo creo que casco (golpeo) a Aida y no quiero eso. En este momento apago stream así, veo a Aida acostada en la cama y la levanto a patadas en la cara. Entonces, yo no quiero eso, bro. Necesito tranquilizarme aquí antes de entrar allá”, dijo.

Este acto no solo hirió los sentimientos de Aida Victoria, sino que también provocó el repudio de sus seguidores y de la opinión pública.

“Cómo que le pega, ¿acaso ella es tu hija o qué?”, “Aida lo patea primero”, “antes de que le ponga un dedo encima a Aida, Aida le pone un pie encima y de ahí no sale”, “ese man sí habla”, “menos mal que Aida salió de ahí”, “mucho guache”, “qué porquería ese man”, “entre chiste y chiste se va diciendo la verdad”, “asco de tipo”, son algunos de los comentarios que hicieron los internautas.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Westcol justificó sus insultos contra Aida Victoria Merlano

Tras la tormenta desatada, Westcol usó las redes para justificarse. Luego de que un usuario escribiera: “¿soy la única que ya @westcol le está dando pereza? Disque arrepentido y dolido... ah, pero bien que habló cosas tan horribles de la mujer que él ‘ama’. Deje el drama”, el streamer no dudó en responderle, justificando sus comentarios.

“Muchas personas llegaron a insultar a personas que quieren porque lamentablemente nosotros tenemos como sentimiento la rabia y uando estamos bajo presión, cuando tenemos un dolor, atacamos. Y eso puede suceder, en algún momento usted se ha encendido con su propia mamá, amigo, hermano, eso es normal, pero aquí sale gente muy hipócrita a atacarlo a uno como si uno hubiera cometido un delito... Sí, yo la cag$#, pero también Aida la cag$#. Ella en privado también me insultó, me dijo que no me quería ver, un montón de cosas, que ojalá nunca me hubiera conocido. Yo dije cosas que no quería decir, por eso salí y le pedí perdón. Tenía alcohol encima, y la impotencia de saber que no tenía una mala intención, yo estaba que no podía más”, afirmó.