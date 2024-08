“Rata”: Westcol insultó a Jhovanoty por imitarlo y el humorista no se quedó callado

Jhovanoty (Jhovany Ramírez) es un comediante conocido por su facultad de imitar a varios famosos, entre ellos al streamer conocido como Westcol (Luis Villa). Sin embargo, al joven paisa no le hizo gracia ser objeto de burla por parte del locutor de La Kalle, contra el que se desahogó entre insultos.

Aunque no se conocen ni han tenido la oportunidad de hablar juntos, Jhovanoty y Westcol protagonizaron fuerte pelea por una inesperada razón. Fotografía por: Instagram Jhovanoty - Facebook Westcol

¿Qué pasó entre Westcol y Jhovanoty?

Resulta que Jhovany Ramírez entrevistó en La Kalle a Cris Valencia, un cantante emergente cuya carrera fue impulsada por Luis Villa. No obstante, en medio de la conversación, el antiguo presentador de Día a Día aprovechó para imitar al creador de contenido, al que comparó con Kiko (personaje de ‘El chavo del 8′).

Y aunque en el momento todo fueron risas, Westcol cuestionó a Cris Valencia durante una de sus transmisiones por haber permitido que se burlaran de él en ese momento. Precisamente, fue allí cuando se refirió a Jhovanoty, al que tildó de “rata” y le dejó lo que parece ser una advertencia.

“Una vez, por allá en Palmas, cogimos a un periodista que me tiró mier*a y lo encendimos a coscorrones (...) Y a este lo veo... a ver si también se me va a burlar en la cara ¡Es que yo no soy ningún gu*vón!, ¿cómo así? (...) Ese m*rica no me puede imitar ni puede chimb*ar conmigo así porque yo sé que me tiene rabia”, expresó.

Jhovanoty le respondió a Westcol

Días después de conocerse la respuesta por parte de Luis Villa, quien fue novio de la influenciadora Aída Victoria Merlano, compañeros del humorista le compartieron estas palabras y él, por supuesto, no se quedó callado.

“¿O sea que ya no me puedo volver a poner la gorra así ni hablar como Westcol? ¿La real? ¿En serio, bro’? (...) Pero pues es que eso es censura, bro’”, dijo Jhovanoty imitando a Westcol, tras lo cual agregó a modo de broma: “Yo no sé si seguir imitándolo porque qué tal vaya y me coja a coscorrones en Palmas, como hizo con el periodista”.

Finalmente, el locutor de La Kalle le hizo una invitación al famoso streamer para que se siente en su programa y limen asperezas en medio de una entrevista.

“Hermano, le ofrezco esta silla para que venga y se siente, y lo hablemos aquí. Es que las cosas no se solucionan con coscorrones (...) Aquí nos vemos pues, bienvenido siempre y traiga a sus amigos, incluso al que me dijo ‘gonorr*a’. Se lo digo en buenos términos, ¿acepta o no? Este país necesita paz y tranquilidad ¡Seamos buenos amigos!”, concluyó Jhovanoty.