Westcol dedicó nostálgico mensaje a Aída Victoria Merlano tras su ruptura

Luego del escándalo por supuesta infidelidad que protagonizaron en horas recientes, Westcol y Aída Victoria Merlano pusieron punto final a su relación, lo que suscitó una gran cantidad de reacciones a través de redes sociales. El creador de contenido, por ejemplo, dedicó un mensaje de despedida a su expareja.

Aída Victoria Merlano y Westcol Fotografía por: Instagram Westcol - Aída Victoria Merlano

¿Qué le dijo Westcol a Aída Victoria Merlano?

Por medio de su cuenta de Instagram, el joven antioqueño compartió una historia de Instagram en la cual agregó una foto de su exnovia y las siguientes palabras:

“Te amo con todo mi corazón y siempre te amaré. Mujer de mi vida y bebé de la casa. Sin situaciones y momentos que suceden. Me equivoqué y acepto mi error, lo que no puedo aceptar es que me digan que no te amo. Solo yo sé lo que estaría dispuesto a hacer por ti”.

El anterior mensaje se suma a uno que Westcol envió horas antes a Aída Victoria Merlano, en el que le pidió perdón por la situación que atraviesa en plena recuperación posoperatoria.

“Realmente, ella es la única persona a la que tengo que pedirle perdón y con la única persona que la embarré. Ella tomó una decisión y es algo que tengo que respetar, pero es una mujer que amo con toda mi vida”, concluyó al respecto.

El polémico comentario de Westcol tras romper con Aída Victoria Merlano

En medio del dolor que le causaron estos problemas con la barranquillera, el famoso streamer se tomó unos tragos y habló para sus millones de seguidores en redes sociales. No obstante, hubo un mensaje en particular que desató controversia.

“¿Sabes qué? Yo tengo que conseguirme es una novia que trabaje en un call center o que trabaje en el Éxito de cajera. A una novia que trabaje como cajera la puedo humillar, la puedo tratar mal y nunca me va a dejar porque yo le voy a mantener la mamá. Entonces ella sabe que si me deja la mamá queda pobre ¡Esa es la estrategia! Usted coge, se la cuadra le saca a la mamá del barrio, la pone a vivir bien y usted ya puede meterle los cachos que quiera”, expresó Westcol, quien recibió una gran cantidad de críticas por lo dicho.