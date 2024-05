Wendy Guevara se desnudó en ‘La casa de los famosos’: mostró su pecho a las cámaras

Wendy Guevara llegó a La casa de los famosos Colombia el pasado jueves, pero fue hasta el día siguiente que tuvo su primer contacto con las celebridades, quienes la recibieron felices y le preguntaron por su experiencia en la versión mexicana del programa, así como por su historia de vida.

Aunque se anticipó que la llegada de la influenciadora sería motivo de polémica, una inesperada sorpresa se llevaron los seguidores del programa que siguen la transmisión 24-7 de Vix.

Cristina Hurtado, Wendy Guevara y Carla Giraldo en 'La casa de los famosos Colombia'. Fotografía por: instagram carla giraldo

El desnudo de Wendy Guevara en ‘La casa de los famosos’

Mientras estaba en una de las salas de la casa, acompañada por Ornella Sierra y Karen Sevillano, la mexicana aprovechó para hablar sobre las operaciones a las cuales se ha sometido durante su proceso de transición. Fue entonces cuando tocó el tema de la mamoplastia y mencionó que, tras su aumento de talla, ya culminó el proceso de cicatrización.

“Yo ya las tengo normales, vean”, dijo Wendy Guevara, quien se quitó la blusa y expuso los resultados de la cirugía en su pecho sin ningún tipo de temor ni tapujo, y sin importarle que estaba siendo vista por miles de personas en vivo.

Ornella Sierra fue la primera en reaccionar a este inesperado desnudo y aseguró que lucen “bien bonitas”, mientras que Karen Sevillano agregó en tono de broma: “¡No, Dios mío! Es la cuarta vez que le veo las tet*s a esta mujer”.

Memes y reacciones al desnudo de Wendy Guevara

Las reacciones a este momento no se hicieron esperar en redes sociales. Fueron cientos de comentarios los que se conocieron al respecto por parte de los televidentes, quienes dividieron opiniones sobre este particular momento.

“A que no se esperaban que Wendy fuera la primera en mostrarlas en la casa, quedaron fue aburridos”, “se me hace una falta de respeto con el público, no me parece que se estén mostrando así” y “¿ya salieron los más santos a criticar a Wendy por mostrar lo que muchos quieren ver?”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron en X (Twitter) al respecto.

De igual manera, la escena protagonizada por Wendy Guevara la convirtió en blanco de memes con los que miles de usuarios interactuaron. Además, el nombre de la ganadora de La casa de los famosos México se convirtió en tendencia de esta red social durante varias horas de este lunes.