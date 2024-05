Wendy Guevara arremetió contra Nataly Umaña por traicionar a Alejandro Estrada

La visita de Wendy Guevara a La casa de los famosos Colombia ha dado mucho de qué hablar, pues la mexicana llegó a opinar sin filtros sobre los participantes del reality show, incluidos los que ya no están, como Nataly Umaña.

¿Qué dijo Wendy Guevara de Nataly Umaña?

Tras hacer su primera aparición en el programa, la ganadora de la versión mexicana salió a su entrevista con Lina Tejeiro y Roberto Velásquez en el Aftershow, donde habló sin censura.

Fue entonces cuando los presentadores aprovecharon la ocasión y le preguntaron a Wendy Guevara si estaba al día con lo ocurrido entre Nataly Umaña, Miguel Melfi y Alejandro Estrada.

La influenciadora mexicana, caracterizada por exponer sus opiniones sin filtro alguno, le lanzó una venenosa pulla a la actriz colombiana en la que cuestionó su comportamiento, así como la reacción que demostró cuando el actor cucuteño entró a La casa de los famosos y le pidió el divorcio.

“Yo siento que mi comadre... ¿Para qué lloraba? Imagínate tu ahí llorando y diciéndole al uno: ‘No me dejes’, pero con la riata del otro adentro”, dijo entre risas y luego agregó: “No es por justificarla, ni justificar a Melfi, quien siento que fue un poco más inmaduro, pero ambos quisieron sacar lo que llevaban dentro”.

“Lo que pasa es que cuando estás dentro de este tipo de realities, llega un momento en que te olvidas de las cámaras y dices: ‘No va a pasar nada’, así que toma la decisión de dejarse llevar por la situación, pero la verdad se vio bien p*ta. Discúlpame, comadre, yo te quiero conocer, pero no estuvo bien. Se vale pedir perdón, pero finalmente su esposo no lo hizo“, concluyó Wendy Guevara en su charla con Lina Tejeiro y Roberto Velásquez.

¿Wendy Guevara ya entró a ‘La casa de los famosos’?

En la mañana de este 3 de mayo, a las 11 de la mañana, la mexicana hizo su estelar ingreso a la casa donde habitan las trece celebridades que quedan en competencia. Pero, ¿cuál es la misión que tiene y cuánto tiempo estará?

Según contó a Carla Giraldo y Cristina Hurtado, son tres días los que estará dentro del reality show y su intención, además de dinamizar la convivencia, es poner esta casa de cabeza: “Voy a ver si no me enamoro de alguno. Puede pasar de todo, así que pueden esperarlo ¡A lo mejor que me besuqueo con alguno! (...) Yo vengo a disfrutar, pero te voy a decir que me encanta el muchacho al que la mamá le trajo el tinte (Miguel Melfi) ¡Que se cuiden todas porque lo quiero para mí!”.