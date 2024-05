Viuda de Omar Geles recibió ataques en redes y Aída Victoria Merlano la defendió

Omar Geles murió el pasado 21 de mayo por cuenta de un ataque al corazón y su inesperada partida dejó un gran vació entre sus familiares más cercanos, sobre todo en su esposa Maren García, quien ha sido objeto de críticas en horas recientes a través de redes sociales.

Maren García y Omar Geles se casaron en 2021 y tuvieron tres hijos. Fotografía por: Tomada de Instagram @maren.garcia

¿Qué pasó con la viuda de Omar Geles?

Resulta que Maren García ha publicado varios mensajes en redes sociales sobre el compositor. Incluso, compartió un chat privado de la última conversación que sostuvo con él a través de WhatsApp.

“Amor de mi vida entera, me dejaste sin ti. No tengo fuerzas amor, te las llevas todas”, expresó en otra de sus publicaciones.

Precisamente, esta actividad a través de las plataformas digitales tiene inquietos a varios seguidores de Omar Geles, quienes criticaron a Maren García por la manera en que lleva su duelo. Sin embargo, también hubo algunos usuarios, como la influenciadora Aída Victoria Merlano, que salieron en defensa de la mujer.

¿Qué dijo Aída Victoria Merlano sobre la esposa de Omar Geles?

Por medio de un video que compartió en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido se pronunció contra todos aquellos que atacaron a Maren García, a quien aprovechó para enviarle un mensaje de apoyo.

“Se me dio por chismosear el perfil de la mujer de Omar Geles y vi el mensaje que le puso, y luego vi los comentarios de la gente dizque: ‘¿Cómo una persona en un momento de dolor le da para revisar redes sociales?’, y no entiendo por qué a veces cometemos el error de juzgar a los demás desde cómo uno ve el mundo ¡Eso no está bien! Hay que ponerse en los zapatos de la gente y entender que todo el mundo procesa de una forma distinta”, aseguró la joven barranquillera.

Por último, Aída Victoria Merlano recordó que “una de las formas de llevar un duelo es idealizar los sentimientos a través de una carta y de uno imaginarse que tiene a esa persona en frente para decirle las cosas”

“Una forma válida en estos momentos es esta pantallita, que nos ayuda a escribir cosas, a expresar y a postear; es escribirle a ese ser que ella ama y que se fue de este mundo. Ella está canalizando esos sentimientos y es válido que lo haga a través de una publicación. Es válido que ella quiera tener a ese ser que fue importante y recordarlo de alguna forma, y escribirle sintiendo que desde otro plano él la lee”, concluyó.