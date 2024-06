Viuda de Omar Geles conmovió con mensaje a un mes de la partida del artista

El pasado 21 de mayo, el mundo del vallenato en Colombia se visitó de luto con la inesperada muerte de Omar Geles, uno de los compositores más importantes del país, recordado por canciones como Los caminos de la vida, Una hoja en blanco, Busca un confidente, entre otras.

Omar Geles Fotografía por: Facebook Omar Geles | Edición Revista Vea

Su fallecimiento, a los 57 años, conmocionó a Colombia y a los amantes de la música vallenata en todo el mundo. El artista fue considerado una leyenda del género y a un mes de su muerte, su recuerdo sigue vivo, su música continúa sonando en las radios, sus canciones siguen siendo cantadas por millones de personas y su legado sigue inspirando a las nuevas generaciones de acordeoneros, cantantes y compositores.

Maren García, esposa de Omar Geles, destrozada al recordarlo

Una de las personas más afectadas por la muerte de Geles fue Maren García, su esposa y madre de sus tres hijos menores. La creadora de contenido ha conmovido a millones de seguidores con las palabras que le ha dedicado durante este tiempo al artista.

En las últimas horas, por medio de su cuenta de Instagram, Maren ha realizado varias publicaciones con fotos y videos de Geles. En un post que ya cuenta con más de 87 mil likes, escribió junto a un reel de imágenes.

“Amor de mi vida. Mi otra mitad 🥺 Como me dueles en el alma. Pensar que no te besaré más, es horrible 😭😭Pensar que no vienes más es desesperante. Despertarme y no verte es de lo más horrible que he podido vivir estos días tan fríos, vacíos y solos. Tú eras eso amor mío esa luz😭 tú sonrisa me desarmaba amor, tú te reías y sentía mariposas en el estómago 😭😭😭 Hoy puedo decir que el verdadero amor si existe, lo sentí por ti amor y tú por mí. 😭 Te amo te amo te amo y te voy a amar hasta viejita como siempre te lo prometí amor de mi vida”.

La creadora de contenido ha recibido muchos mensajes de apoyo en este difícil momento. “Si se sufre por hombres que no te aman que no te valoran que te hacen sufrir, no me imagino el dolor de ella perder ese hombre tan maravilloso”, “te abrazo en la distancia, qué fuerte y valiente eres”, “vive y llora tu dolor, es válido. Dios te de la fortaleza que necesitas, tus hijos te necesitan”, “hoy debe dolerte más que el primer día, y suena a frase de cajón, pero sólo el amor de Dios y la sonrisa de tus hijos empezarán en su momento a aliviar tu alma”.