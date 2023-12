Viuda de Jota Mario Valencia reveló que el presentador le dejó un hermoso regalo

La muerte de Jota Mario Valencia dejó un gran vacío en la televisión colombiana y en miles de personas que seguían su carrera con cariño, admiración y respeto. El comunicador social se destacó por dirigir y presentar el programa matutino Muy buenos días, del canal RCN.

Tras cuatro años del fallecimiento de Jota Mario Valencia, su esposa, Gineth Fuentes decidió abrir su corazón y hablar por primera vez sobre su relación sentimental y profesional con el periodista, quien era mayor casi 20 años que ella.

Puedes leer: Ana Karina Soto habló de su retiro de la televisión. ¿Será pronto?

Gineth Fuentes, viuda de Jota Mario Valencia, habló del presentador por primera vez

Hace un par de horas, Tatiana Franko compartió a través de su canal de YouTube un nuevo episodio de su podcast, Vos Podés. En esta nueva entrega, la comunicadora social tiene como invitada a Gineth Fuentes, viuda de Jota Mario Valencia, quien habló por primera vez ante cámaras sobre su relación personal y profesional con el siempre recordado presentador.

“Nosotros primero fuimos muy cercanos, muy amigos. Yo viví un momento muy complejo en mi vida y Jota siempre estuvo allí para mí, nunca lo había visto con otros ojos; sin embargo, las cosas cambiaron y luego de un buen tiempo, decidimos darnos una oportunidad como pareja”, señaló Gineth Fuentes, narrando un poco de lo que fue su historia de amor con el presentador.

En medio de la charla, Fuentes aseguró que, desde el inicio de su relación con el paisa, ambos supieron diferenciar lo personal de lo laboral, “si los problemas no se solucionaban en RCN, qué pesar, pero en la casa éramos una pareja. No hablábamos de los problemas de trabajo”,

Te puede interesar: Daniel Toro habló de Uriel Vidal, su personaje de guerrillero en Rigo

Momentos antes del culminar la entrevista, Gineth Fuentes reveló que, luego de la muerte de su esposo, encontró en el computar de él una carpeta llamada Poemas Net, en la cual, el periodista escribió y grabo con su voz algunos poemas dedicados a ella.

“Sabía que exista la carpeta con los poemas, lo que no sabía era que él los había grabado con su voz (…) No fui capaz de escuchar los poemas al inicio, no estaba lista; sin embargo, dos días antes de su cuarto aniversario de fallecimiento, los escuche. Es un recuerdo que atesoraré en mi corazón por siempre”, señaló la también productora de televisión.