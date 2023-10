Viuda de Darío Gómez fue vista con un hermano del cantante ¿Qué hacían juntos?

Desde que Darío Gómez falleció en julio de 2022, su esposa Johana Vargas, mejor conocida como Nini, se ha dedicado a honrar su memoria y a recordarlo cariñosamente a través de sus redes sociales.

Gracias a su romance con ‘El rey del despecho’, la mujer ha debido enfrentar a algunos miembros de la familia Gómez, entre estos Catalina, la hija del desaparecido artista. Sin embargo, su relación no es igual con todos los seres queridos de su difunto esposo, pues se la lleva muy bien con Hernán.

¿Qué hacía la viuda de Darío Gómez con su cuñado?

Hernán Gómez es uno de los siete hermanos de ‘El rey del despecho’ que continúa con el legado musical de la familia. De hecho, el músico brindó recientemente una presentación a la que invitó a Nini Vargas.

“¡Qué noche tan bonita!, y mejoró al cantar ‘Nadie es eterno’. Así le rendimos un homenaje a mi hermano Darío, junto a su esposa”, escribió el artista antioqueño de 62 años, como descripción a un video en el cual aparece cantando junto a Johana.

Las imágenes también dejan en evidencia la nostalgia que Nini siente cuando de recordar a Darío Gómez se trata. Por esta razón, la conmovedora publicación dejó una gran cantidad de comentarios, tales como: “Ese sí es amor de verdad, se le nota en los ojos”, “me gusta ver cómo esta parte de la familia se junta para recordar a quien los unió” y “gracias por hacer cosas tan bonitas en memoria de un hombre al que muchos recordamos con amor”.

Hernán también tuvo problemas con Catalina y Olga Lucía, primera esposa de Darío Gómez

Según contó el intérprete en la emisora Tropicana, la primera esposa de ‘El rey del despecho’ fue la encargada de manejar la carrera de su pareja durante mucho tiempo.

“Estando vivo mi hermano, me demandó la mánager y casi a todos los hermanos, que no podíamos cantar las canciones de Darío ni decir que éramos hermanos de él ¡Así de sencillo!, pero Darío sacó la cara por nosotros y le dijo: ‘Eso no se hace con los hermanos y si particulares cantan mis canciones, ¿por qué no ellos?’”, comentó al aire. Sin embargo, las diferencias familiares continuaron cuando Darío Gómez falleció.

“Sacaron un comunicado diciendo que no podíamos cantar sus canciones y empresario que nos contratara sería demandado ¡Eso fue un ataque! (...) Catalina dijo en redes sociales que no éramos tíos de ella, que ni nos quería, y [también escribió] ‘¡Qué pesar de ellos!, lo siento porque no subirán un peldaño más’. Ella empezó como a aplastarnos, ¿cierto? (...) No sé por qué lo hacen si, cuando yo tuve la oportunidad, les tendí la mano porque Darío estaba muy mal [económicamente]. Yo trabajaba cuidando una casa-finca y ellos iban cada ocho días para allá, pero hasta el día viernes porque era cuando llegaban los patrones, y no les faltaba la comida a ellos ni a los tres niños ¡Pobremente, pero los atendía muy bien!”, concluyó Hernán Gómez.