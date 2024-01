Violeta Bergonzi reveló la fecha de nacimiento de su bebé

Violeta Bergonzi ya comenzó la cuenta regresiva para dar a luz a su segundo hijo. El bebé, que tendrá con su esposo, el ingeniero civil Hernando Luque, llega casi dos años después de Alicia, la primera hija de la pareja que nació el 26 de febrero del 2022. La presentadora de Buen Día Colombia se ha manifestado emocionada por conocer al nuevo integrante de la familia, y ha dicho públicamente que su único deseo es que esté completamente sano.

A tan solo días del final de la dulce espera, la conductora reveló que ha pasado días difíciles con su embarazo, pues su salud se ha visto seriamente afectada, tanto así, que terminó utilizando un bastón para poder caminar. Confesó que estuvo padeciendo de sacroileitis crónica y que tuvo que someterse a terapias para poder recuperar su movilidad física.

“No todo es rosa pastel, fotos con grandes producciones, ni una cigüeña que llega de París con el encargo listo. Una vez más me conecto por aquí con las mamás que están viviendo las verdes y las maduras, dolores, estrías, manchas en la cara, depresión, subida de peso, piernas hinchadas, miedo a todo; a una preeclampsia, a un aborto, a hacerlo mal, al parto, al post parto, a la lactancia, a ser mamá, a todo. Solo puedo decirte: eres más fuerte de lo que te imaginas. No tengas miedo. Ya casi lo logras. Eso le digo cada día”, escribió al lado del clip.

¿Cuándo nacerá el hijo de Violeta Bergonzi?

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas en las historias de su cuenta de Instagram, la colombiana de ascendencia francesa reveló que su hijo nacerá durante la semana del 22 al 28 de enero. “Mi bebé, si Dios quiere, nace dentro ocho días (el 25 de enero), acá sigo firme, sin bastón, me quitaron el bastón y me siento regia. Nace dentro de ocho días, ¿vos te imaginás?, dijo.

Justamente, en una publicación hecha en esa misma red social comentó que se encontraba en la semana número 38 de gestación y dio un avance de su estado de salud.

“Ya casi. Llegué a las 38 semanas. Solo las mamás saben lo que significa coronar semana tras semana. Gracias a todos por tantos mensajes de amor. Este es el balance: ayer me quitaron el bastón (debido a la sacroileitis y que me caí dos veces). Recuperé muchísimo la movilidad esta semana. Ya puedo dormir sin pastillas para el dolor debido a la sacroileitis. He subido 14 kilos”, redactó.