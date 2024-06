Violeta Bergonzi, del canal RCN, resultó llorando en la calle por angustiosa situación

Una amarga sorpresa se llevó en la tarde del jueves Violeta Bergonzi, presentadora del programa de televisión Buen Día Colombia, a quien le fue retenido su vehículo en una zona de parqueo pago, ubicada en una calle al norte de Bogotá.

No te pierdas: Andrea Serna no aguantó situación en el ‘Desafío’ y se expresó con fuertes palabras

De acuerdo con lo expuesto por Violeta Bergonzi, a su carro le pusieron un cepo (bloqueo) de seguridad en una de las llantas porque, según las personas encargadas por el Distrito, no pagó con anticipación el tiempo que duró estacionada en ese lugar. Sin embargo, la presentadora manifestó a los trabajadores que estaban equivocados y fue entonces cuando comenzó el conflicto.

Así encontró Violeta Bergonzi su automóvil en plena avenida. Te contamos lo que pasó y cómo terminó todo. Fotografía por: Captura de pantalla Instagram

¿Qué pasó con Violeta Bergonzi?

Por medio de varias historias que publicó en su cuenta de Instagram, la estrella del canal RCN mostró la angustia que experimentó debido a esta situación, teniendo en cuenta que debía ir a ver a sus hijos y, según las pruebas que mostró, sus pagos fueron realizados correctamente.

“Estoy en la 109 y hay cuatro personas que me tienen secuestrada con esta vaina. Pagué más de la cuenta y no me dejan ir ¡No me quitan esta joda! Me tienen aquí embalada y nadie me responde, y les da una risa ni la &%$#. Mi niñera ya se tiene que ir y yo tengo dos bebés en la casa”, se escucha decir a Violeta Bergonzi mientras graba a los colaboradores del Distrito, quienes se ríen y comentan la situación.

Puedes leer aquí: Hija de Carlos Calero se casa ¿Quién es su futuro esposo y cuánto llevan juntos?

“Acá sigo. Ya pasé de malgeniada a furiosa histérica porque tengo a mis hijos esperándome, pero esta gente no me resuelve ni me deja ir ¡Yo no tengo la culpa! Hay cinco personas en comité y ninguno de ellos me puede colaborar porque necesitan una autorización, pese a que yo sí pagué, tengo los comprobantes de pago y salí a tiempo ¡Nadie me responde y yo con dos niños en casa! Además, tengo mastitis, si quieren que les diga”, agregó entre lágrimas.

Horas más tarde, Violeta Bergonzi compartió las capturas de pantalla de dichas facturas, con las cuales queda en evidencia que facturó dos periodos de tiempo, comprendidos entre las 14:27 y las 16:17. Aun así, el bloqueo se le impuso a las 15:09 por ‘vehículo abandonado’.

“Al final me tocó hacer una llamada milagrosa. Desafortunadamente, me tocó recurrir a ese recurso que muy pocos tienen ¡Los demás que se jodan! Lastimosamente así funciona”, concluyó en otra publicación que hizo en su hogar y junto a sus pequeños.