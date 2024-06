Video: Zulma Rey despidió con beso en la boca a presentador del canal RCN

Zulma Rey se convirtió en una figura importante para el RCN Televisión, pues luego de su destacada participación en MasterChef Celebrity Colombia (2023) fue incluida como presentadora en Hola Gente. Además, ahora es la cara en redes sociales de la nueva temporada del concurso culinario.

Precisamente, fue en la cocina del programa que la actriz despidió de manera muy cariñosa a otro presentador del canal, quien tomará nuevos rumbos tras realizar varios proyectos allí.

Zulma Rey regresó a 'MasterChef' para ser la host digital de la sexta temporada. Fotografía por: INSTAGRAM Y ARCHIVO VEA

El beso con el que Zulma Rey despidió a Emmanuel Restrepo

Resulta que el actor paisa deslumbró al público y a los ejecutivos de RCN con Carmelo Rendón, personaje que interpretó en Rigo, novela sobre el ciclista Rigoberto Urán. Tanto así que, tras el final de esta producción, fue incluido como presentador digital en La casa de los famosos y luego hizo algunos anuncios para MasterChef.

Sin embargo, ahora que el reality show de celebridades también concluyó, Emmanuel Restrepo le dijo “hasta luego” al canal y Zulma Rey lo despidió con un inesperado beso en la boca.

“El joven Rendón Barrenche terminó sus días en la cocina más famosa del mundo y le dio paso a la nueva host de MasterChef Celebrity. Fiel a su estilo, salió marcando territorio con la guapa actriz”, se lee en la descripción del video que causó sorpresa entre los televidentes.

Zulma Rey acusó de maltrato a una de sus exparejas

En marzo pasado, antes de que surgieran rumores sobre una nueva ruptura amorosa con Andrés Fierro, la bogotana habló sobre el sufrimiento y los malos tratos de los cuales fue víctima por parte de otro actor con el que tuvo un noviazgo.

“Hay mucho que sanar en nuestra sociedad y todo hace parte de unos vacíos que hace que aguantes muchas cosas y que pienses que esa persona de repente va a cambiar y llegan momentos en los que tú dices: ‘Es que me puse muy brava, entonces por eso me hizo eso’, unas locuras que uno se mete en la cabeza. Yo de verdad quise salir de esa relación y sí, confieso que volví con mi ex (Andrés), porque yo ya había terminado con él y como quiso figurar, empezó a decir que yo salía con los dos”, expresó en charla con La sala de Laura Acuña.

Cabe recordar que, tiempo atrás, Zulma Rey mostró en La Red algunas capturas de pantalla de los amenazantes mensajes que recibió del actor William Leandro, con quien se dio una oportunidad tras haber terminado la primera vez con Andrés Fierro.

“Despacito Zulma, de verdad, porque yo también tengo para joderlos a ustedes dos. Y ahí sí como tú dices: ¿Qué yo tengo más que perder? No señora, ustedes tienen más que perder porque son figuras públicas y yo no”, se lee en uno de los textos en cuestión.