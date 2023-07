Video: viuda de Darío Gómez mostró las últimas horas de vida del cantante

El 26 de junio se conmemoró el primer aniversario de la muerte de Darío Gómez, uno de los cantantes más icónicos del género popular en Colombia, quien falleció por un ataque al corazón.

En medio de los mensajes que se publicaron al respecto en redes sociales, destacó uno hecho por Nini Johana Vargas, viuda de ‘El Rey del Despecho’, pues agregó a sus palabras un video de seguridad que muestra los últimos momentos que pasó junto al artista.

En las imágenes, captadas en su propia casa, se observa a Darío Gómez desde el día anterior a su muerte, mientras disfruta de un café junto a su esposa y también de la visita que le hace un amigo en la noche, con quien se sienta a cenar.

La grabación fue acompañada con algunas notas de voz que Darío le enviaba a su esposa Fotografía por: Captura de pantalla

Al día siguiente, sin saber que sería el último de su vida, el músico antioqueño va a la cocina por dos tazas de café, una para él y otra para su esposa, y luego regresa a la habitación.

Minutos más tarde, ‘El Rey del Despecho’ baja al primer piso de la vivienda para desayunar, no sin antes darle un par de snacks a sus dos perros. De hecho, durante toda la grabación queda en evidencia que los animales eran muy cercanos a él y gozaban de su compañía.

“Mi amor, hace un año me dejaste ese vacío tan grande y todavía es imposible aceptar que ya no estás. Te recuerdo cada instante de mis días, por eso seguiré conversando contigo todas las noches, siempre me tomaré ese café pensando en ti y te sostengo con todo el amor dentro de mi corazón, donde siempre permanecerás. Esperare solo un poquito de mi vida para estar contigo toda la eternidad.Te amo, mi bebé”, fue el mensaje que compartió la viuda de Darío Gómez.

¿Viuda de Darío Gómez es también su sobrina?

Luego de que Catalina Gómez, hija de Darío, dijera que su padre y Nini Johana Vargas son familiares, se desató una discusión de grueso calibre en redes sociales de la cual el fallecido artista no salió bien librado.

Estas palabras causaron una reacción casi inmediata de la viuda del paisa, quien aseguró sentirse afectada por esta situación y aclaró que no son tío y sobrina, como se dijo.

“Llevaba 24 años con él. Empezamos la relación cuando yo tenía 16 años y nos fuimos a vivir juntos en el 2012. Lo más importante es Darío, por eso cuando escucho algo malo sobre él me duele (...) Me da rabia que digan cosas de él que no son, porque fue un ser hermoso. Darío fue la persona más hermosa que ha podido existir en la vida”, aseveró a través de una transmisión en vivo que realizó en Instagram.