Video | Sebastián Ayala le envío contundente mensaje a Luis Alberto Posada

Luis Alberto Posada es uno de los cantantes de música popular más queridos y afamados por los colombianos. Gracias a temas como El Precio de tu error, Corazón Partido, Me tomas y me dejas, Sin un adiós y Determíname un poquito, por tan solo mencionar algunos, el artista ha logrado consolidar una estable y exitosa carrera artística.

Luis Alberto Posada y la pulla que le envío a Sebastián Ayala

“Yo quería darle un rejazo y un fuetazo para que no sea agrandado. Ojo, mira la gente que nos ama, hay que amar a la gente también. Yo quiero que seas humilde como yo”, fue el contundente mensaje que Posada le dijo a Ayala en medio de una presentación en la que compartían tarima hace un par de días.

Ante la incómoda situación, el intérprete de Mi Decisión por fortuna guardo la calma y tomo la iniciativa de seguir con la presentación como si no hubiera ocurrido nada; sin embargo, el público no dudo en reaccionar y al son de chiflidos y gritos le hicieron pasar un desagradable momento al joven talento.

El polémico video de Luis Alberto Posada



“No sea agrandado” le dijo a Sebastián Ayala pic.twitter.com/aS5Q2oKFRj — Solo Virales (@chisme_famosos7) June 6, 2023

Sebastián Ayala le envía contundente mensaje a Luis Alberto Posada

Luego del incidente ocurrido en medio de la presentación, Sebastián Ayala decidió no guardar silencio y le envío contundente mensaje a Luis Alberto Posada.

“No sé qué le han dicho de mí: que soy agrandado, orgulloso o creído… Quienes me distinguen, saben que yo no soy así (…) No tengo rencor con el maestro, ni más faltaba, para mí fue incómodo, es incómodo aún, pero de mi parte no tengo rencores contra el maestro”, señaló Ayala.

El joven talento, quien recientemente lanzó su sencillo musical Sigo de pie, expresó que desea reunirse personalmente con Posada, para aclarar la situación y establecer por qué tiene ese concepto sobre él.